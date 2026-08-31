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7月製造業景氣睽違5年亮紅燈 下半年續航力待觀察

中央社／ 台北31日電

AI熱潮延燒，加上傳統產業略有回溫，激勵7月製造業景氣燈號轉呈代表「繁榮」的紅燈，不過台經院提醒，下半年資通視聽產品面臨高基期挑戰，傳統產業回溫動能能否延續，也有待觀察。

台經院今天發布7月製造業景氣燈號，受惠於新興科技應用蓬勃發展、消費性電子新品備貨需求升溫，以及石化等傳統產業下游客戶拉貨意願改善，製造業廠商看好當月景氣的比例明顯上升，加上國內股市7月雖面臨震盪，年增率仍維持高檔，7月製造業景氣信號值月增2.03分、升至18.57分，燈號從代表揚升的黃紅燈轉為繁榮紅燈。

回顧歷史資料，前次紅燈為2021年4月，如今在AI浪潮以及部分傳統產業信心回溫之下，睽違5年多再次亮出繁榮紅燈。不過台經院指出，7月信號值僅略高於代表景氣繁榮的紅燈門檻，若後續廠商看好景氣的比重下降，或主要經濟指標年增率明顯走弱，景氣燈號仍可能回落至黃紅燈。

觀察7月不同產業燈號的消長，呈現衰退的藍燈比重為0.28%，與6月持平；低迷黃藍燈、持平綠燈比重雙雙下滑，黃紅燈占比突破3成，代表繁榮的紅燈則從26.15%明顯增加至45.85%。

進一步檢視細部產業表現，電腦、電子產品及光學製品業方面，受惠於全球AI基礎設施需求持續擴張，以及智慧型手機新品進入備貨階段，外銷接單及生產指數年增率持續增加，出口年增幅雖較6月明顯收斂，仍有3成成長，7月產業景氣燈號續為代表繁榮的紅燈。

塑橡膠製品方面，下游客戶回補庫存力道增加，帶動出口、外銷訂單及生產指數年增率成長，廠商看好當月景氣比例增加、看壞未來半年景氣比例減少，推升各項指標表現，7月產業景氣燈號由黃紅燈轉為紅燈。

展望未來，台經院認為有兩大觀察重點，雖然AI、高效能運算及雲端應用需求持續暢旺，但去年下半年基期偏高，尤其是占出口4成的資通與視聽產品，對美出口年增率從今年1月的267.6%，降至7月的28%，為2025年2月以來新低，是否代表相關產業的成長力道已有收斂跡象，必須持續觀察。

另一方面，部分傳統產業因資訊電子產業積極擴充產能及客戶回補庫存等需求而出現回溫，須留意未來動能是否延續，成為支撐下半年經濟成長的另一來源。

此外，台經院表示，美伊戰事升溫將推高能源價格與通膨預期，加上主要國家財政與政治不確定性，已經帶動美國、日本、英國等長天期公債殖利率走高，而這不僅墊高融資、房貸及其他信貸成本，增加政府、企業及家庭的利息負擔，更加劇全球金融市場動盪，相關發展須密切關注。

景氣 製造業

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