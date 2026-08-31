防豪雨來襲 水利署成立三級應變小組強化防汛整備

因應低氣壓及西南風增強可能帶來的降雨影響，經濟部水利署成立三級應變小組，完成防汛整備。水利署強調，針對上週受氣候影響顯著地區，應強化防汛整備，尤其應監控曾發生積淹水處水情並清理排水溝，防範局部強降雨釀災。

水利署今天透過新聞稿表示，由於8月31日及9月1日兩天西南風增強，容易出現短延時強降雨，各單位務必提高警覺。

水利署署長林元鵬要求，第五、六、七、八河川分署提升戒備，主動與地方政府保持密切聯繫，掌握防汛整備及可能風險，並主動了解地方政府是否有抽水設備調度、搶險搶修或其他防災支援需求。同時提醒地方政府把握降雨空檔，加強排水路及側溝清疏作業，並完成滯洪池預排空作業，增加蓄洪空間，提升排洪效率及防洪能力。

針對易淹水熱點及低窪地區，特別是地下道、涵洞及易積淹水道路等路段，林元鵬提醒，地方政府必要時應執行封閉及交通管制措施，避免民眾誤入危險區域。此外，抽水站、水門及移動式抽水機等設施，需再次確認完成整備及運轉檢查，維持最佳待命狀態。

關於水庫防洪操作，林元鵬指示南區水資源分署掌握最新氣象與降雨趨勢；因水庫蓄水率偏高，曾文、烏山頭及牡丹等南部重要水庫，依降雨預報滾動檢討防洪操作策略，必要時預降水位，增加蓄洪空間，降低豪雨對下游可能造成的衝擊。

水利署表示，除持續中央與地方協力落實整備，確保災害發生時迅速應變支援外，也呼籲民眾關注天氣資訊，並可透過水利防災資訊服務網、「行動水情」App、防汛抗旱Facebook粉絲團及警戒簡訊等，即時掌握雨量、水情與警戒資訊，共同做好防災準備。