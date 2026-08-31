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新北科技鏈躍進中東 20家企業參展LEAP 2026實體視訊雙軌出擊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市政府集結20家AIoT、邊緣運算、智慧製造、工業電腦、網通資安、數位孿生及智慧城市應用等領域企業參與 LEAP 2026，開拓中東國際市場。圖／新北市政府經發局提供
新北市政府集結20家AIoT、邊緣運算、智慧製造、工業電腦、網通資安、數位孿生及智慧城市應用等領域企業參與 LEAP 2026，開拓中東國際市場。圖／新北市政府經發局提供

新北市政府將率領20家新北企業，參加8月31日至9月3日於沙烏地阿拉伯利雅德舉行的全球科技盛會「2026中東國際先進科技展(LEAP 2026)」。本次採實體及視訊雙軌方式參展，並於展會設置「新北館」，串聯新北企業創新技術與應用成果，拓展中東市場商機。

本次參展企業橫跨人工智慧、智慧製造、資通訊及智慧城市運用等領域，將展示多項創新技術、智慧應用及整合解決方案，從軟硬體研發、系統整合到創新場域應用，呈現新北企業多元的技術量能與整合實力，提供國際買主多元的合作選擇。

經發局表示，中東市場近年持續擴大科技投資及基礎建設需求，數位轉型與智慧城市發展也帶動新興科技應用市場，為新北企業拓展海外市場的重要布局。透過參與LEAP 2026，除協助企業接軌國際市場，也期待與全球買主、系統整合商及投資夥伴建立合作關係，進一步掌握中東數位轉型商機。

本次「新北館」展出亮點涵蓋AIoT與邊緣運算、智慧製造與數位孿生、網通資安與車聯網，以及智慧城市與創新科技應用，匯聚軟硬體研發、系統整合及創新場域應用，完整呈現新北科技產業的多元應用成果。

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