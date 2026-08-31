彭博：新台幣去年5月暴升燒出改革 彭金隆重寫壽險1.2兆美元投資版圖

學者出身的金管會主委彭金隆，正著手改變台灣壽險業沿用數十年的投資模式，希望降低業者對美元資產的依賴。去年新台幣急升，這套投資策略短短數天便讓壽險業損失數十億美元。

彭博報導，台灣壽險業管理逾1.2兆美元資產，高於台灣一年經濟產值；海外投資超過6,900億美元，其中約1,620億美元投入美國公司債。這些美元資產多用來支應新台幣負債，匯率劇烈波動時容易蒙受損失。

新台幣去年5月創下1988年來最大升幅，壽險業美元資產價值驟減。彭博引述知情人士報導，部分業者一度逼近清償能力警戒線。彭金隆接受彭博訪問時說：「絕不要白浪一場危機。」

金管會隨後召開約20場閉門會議，允許壽險業把匯兌損益分期認列，不必每月按市價全數反映。業者因而在兩個月內迅速減少550億美元的美元避險部位，業界壓力也隨之減輕。

境外無本金交割遠期外匯（NDF）交易量因此大幅下滑，原本深受投機客青睞、也是全球銀行穩定收入來源的市場，流動性迅速萎縮。NDF隱含殖利率升至十年最高，促使台灣科技業者取消至少27億美元籌資計畫。新台幣其後已回吐去年大部分升幅。

彭博引述知情人士指出，金管會已按季檢視壽險業海外投資，以掌握美元曝險；今年起並要求業者訂定年度目標，減少以新台幣保單資金投資海外資產、增加國內投資及美元保單銷售。這些目標也和壽險業高階主管的績效考核掛鉤。

金管會回覆彭博表示，今年已新增幣別配置指標，納入壽險業經營管理評估，目的在減少幣別不相稱並鼓勵國內投資。業者也須提出改善資產與負債幣別及存續期間不相稱的計畫，調整商品結構，並管理匯率及利率風險；未能達標者，須說明原因及內部改善措施。

彭金隆說：「我們想打造的，是以台灣產業優勢及特色為核心的資產管理中心——投資台灣，也支持台灣企業。我們不想只是打造一個圍繞資金流動的金融中心。」

彭博分析，相關調整將使壽險業逐步減少投資外國企業發行的美元債及美國公債，也可能降低對境外收購基金的投資承諾，把更多資金轉向國內基礎建設及房地產。

金管會計劃未來三年吸引3,000億元壽險資金回台，並降低AI、半導體及長照等領域的投資限制與風險資本計提。不過，知情人士指出，適合壽險業長期投資的國內資產仍然有限，許多基礎建設案規模也太小，難以滿足壽險業龐大的資金需求。

南山人壽計劃投資700億元，在台北信義區興建兩棟辦公大樓；台灣人壽則投入運動產業，取得中部一項600億元運動園區的優先議約權。富邦人壽今年第2季國內股票占投資組合比重也超過12%，高於2022年的不到9%。

惠譽估計，長期而言，壽險業海外資產比重可能降至60%至65%左右。不過，資金只由海外債券轉進台股，效益仍然有限。改革能否成功，關鍵仍在台灣能否提供足夠的大型長期投資機會，把壽險資金真正導向資料中心、AI基礎建設及能源轉型。

金管會主委彭金隆 彭博資訊

台灣壽險業海外投資逾6,900億美元。/擷自彭博 CODEX協作