市場搶錢 資金成本節節高

經濟成長率步步攀升，通膨連月痛踩央行警戒線，在專家眼中，台灣的升息條件漸漸具足。實際上，若從另一個角度看，台灣的資金市場其實「已經升息了」。

國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，今年3、4月，較長天期NCD利率約1.3%，如今已經升到1.6%以上；90天期商業本票利率也從約1.76%至1.77%，升至1.84%至1.85%。

NCD（Negotiable Certificate of Deposit）是「可轉讓定期存單」，是指銀行為了籌措資金而發行、具有固定期限的短中期金融工具，可以在到期前於市場轉讓交易。對銀行而言，它是一種向市場籌錢的工具；因此NCD利率上升，通常反映銀行取得資金的成本正在提高。

央行掌控的短天期政策利率看似沒有明顯變化，但市場資金價格卻已經往上走。「那邊（長天期）已經先隱含升息了。」林啟超說。

今年台灣民間投資成長超過雙位數，不只是科技大廠增加資本支出，整個供應鏈也都在擴充廠房與設備；中小企業多半需要透過銀行融資，金融業與券商今年也出現大量籌資需求。「以前不會來搶錢的，今年全部都出來了，」林啟超說。