升息燈號全亮 央行陷兩難

日本央行在6月升息，韓國7、8月連續升息，市場關注台灣央行是否跟進。 聯合報系資料照

美國聯準會主席華許近日出席傑克森洞全球央行年會喊打通膨，被稱為歷任聯準會主席「最鷹派演講」，外界據此預期9月升息機率高。值得注意的是，日本央行在6月升息，韓國7、8月連續升息，市場關注台灣央行是否跟進。目前央行已排定9月17日召開第3季理監事會議。

「萬事俱備，只差（總裁）一念之間，」國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，台灣升息條件幾乎全面到位，主計總處預測今年經濟成長率可達11.05%，5月起消費者物價指數（CPI）年增率連三月突破2%，主計總處對全年CPI預測值也為2.07％，直踩2%的通膨警戒線。

林啟超指出，實質利率從4月開始轉負，若以一年期定存利率與近期逾2%的CPI年增率相比，實質利率已是負數，再加上日本、韓國相繼升息，台灣經濟成長又遠優於日韓，「如果有一張檢核表（checklist），應該是可以全部都打勾了。」

台日韓今年經濟成長率和物價預測值

也有專家認為，現在升息還有另一層意義，不只是壓抑通膨，也是貨幣政策正常化。台灣今年經濟成長率預估呈雙位數，明年即使放緩，預估也有6趴多，在景氣如此強勁的時候先升半碼，經濟承受能力相對較高，也能為將來景氣轉弱時，預留降息的空間。

「如果這次不升，下次壓力鐵定更大。」林啟超認為，即使9月央行決議按兵不動，政策聲明也可能明顯偏向鷹派，向市場釋放未來可能走向更緊縮的訊號。

不過，中央大學經濟系教授吳大任認為，台灣經濟K型化非常明顯，相較日韓，我國的產業發展更不均衡，「央行如果升息，會影響到這些企業的借貸成本，但對科技產業的影響則相對較輕。」

他解釋，同樣是升息半碼，科技大廠資金充裕、融資能力強，半碼利率變化可能只是小幅成本；但對毛利率本來就低、主要靠銀行融資的傳統產業與中小企業而言，利率上升卻可能直接侵蝕獲利。

家庭也一樣，吳大任說，高所得、沒有房貸的人，半碼升息可能幾乎沒有感覺；但對原本就被物價壓縮購買力、同時背負房貸、車貸或信貸的家庭，利率上升就是實際增加的支出，目前的K型經濟，需要央行更加謹慎。