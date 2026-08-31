AI資料中心設置 擬推2方案

ＡＩ算力大爆發，ＡＩ資料中心用電需求攀升，為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於ＡＩ資料中心（ＡＩＤＣ）設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導ＡＩＤＣ在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。

台電預估，ＡＩＤＣ用電至二○三○年新增負載需求約五百萬瓩，且因ＡＩＤＣ用電密度高，一旦放任在商辦設置，恐會導致區域電網無法負荷。美國四十二州近期爆發ＡＩＤＣ抗爭運動，就是不滿ＡＩ算力基礎設施嚴重衝擊地方水電與生活成本。

為引導ＡＩＤＣ設置往電廠移動，經濟部和台電擬推出「專區」和「專線直供」兩大政策。據了解，前者因涉及土地，盼由地方政府主導，台電從電廠直接「拉專線」供電給ＡＩＤＣ，直供專線也可由業者管理；此外，直供專線的建設成本，研議由業者分擔。經濟部強調，將會與地方政府及業者研商相關細節。

據了解，目前擬朝設置ＡＩＤＣ專區，包括桃園市及高雄市；但並非全台各縣市都有台電電廠，未來是否要開放到民營電廠附近設專區，有待觀察。

台電說明，ＡＩＤＣ這類的大型用電負載特性若直接併入既有公共電網，將影響周邊用戶供電品質，因此未來將朝向ＡＩＤＣ用不同線路分別供電方式規畫。

至於何謂電廠附周邊？台電表示，不會以固定幾公里來認定，而是以能否就近由電廠或鄰近161kV變電所供電為原則。距離愈近，線路工程愈容易、線路損失越小、對既有電網衝擊越低，這項原則適用全台。

而立法院日前三讀通過「能源管理法」修正案，針對新設用電達一定容量以上能源大用戶要求自備電源，包括新設ＡＩＤＣ。據規畫，業者在電廠附近設置，某種程度達到與自備電源相似的供電可靠及韌性。簡言之，若業者有意願設在電廠附近專區，不排除免除自備電源要求。

此外，主要國家已對ＡＩＤＣ設置進行管制，包括訂定較高電價。台電則說，未來視用電成長情況，若有調整的必要，將依電價費率審議委員會決議擬具電價調整方案，報請經濟部同意備查後實施。

台電董事長曾文生日前提到，各國對ＡＩＤＣ管制主要有四大項，包括地點限制、容量門檻、價格控制、自備電力等。台電資料顯示，運用價格控制來管制的國家最多，包括南韓、美國、澳洲、加拿大、中國大陸、馬來西亞等。