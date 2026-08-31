扣件業利空出口倒退嚕 螺絲公會籲「活下去」再說

台灣扣件產業正迎來結構性嚴峻考驗，業內人士預估，今年扣件出口量體較高峰時期將萎縮逾三成，加上國際貿易壁壘、人力老化、成本上升等多重夾擊下，扣件產業淘汰賽已然提前開打。

中鋼（2002）表明，面對前所未有的挑戰，將從原料、技術等多元方向，與螺絲扣件業攜手共度難關。

台灣螺絲公會理事長蔡永裕特別呼籲同業，在當前嚴峻的環境下，切忌盲目衝量接單，若缺乏合理利潤只會「接愈多虧愈大」，現階段當務之急是維持穩定營運、保存實力「活下去」。

中鋼業務副總李家丞指出，今年台灣螺絲出口量估計僅110萬至120萬公噸，相較過去高峰168萬公噸，減少48萬至58萬公噸、衰退超過三成，尤其近二個月海外接單明顯轉淡，產業已進入結構性調整期。

李家丞表示，國際貿易保護主義升溫，美國、加拿大鋼鐵關稅措施增加出口難度，已有台灣業者輸往加拿大的訂單遭擋單或延遲通關。

另一方面，扣件從業人員平均年齡集中在40至50歲，面對車用、航太、綠能及低碳製程等高值化轉型需求，人才老化與接班問題也成為另一項長期挑戰。

偏偏此時上游成本又快速攀升，近期煉焦煤價格因供給變化單周每公噸大漲約50美元，推升中鋼煉鋼成本每公噸約增加新台幣1,000元。李家丞強調，中鋼第4季盤價會在兼顧下游國際競爭力與原料成本變化的情況下審慎評估，在上下游之間取得平衡。

蔡永裕指出，螺絲業最需要的是中鋼在困難時期持續給予支持，從疫情、俄烏戰爭到近期地緣政治衝突，國際環境劇變，戰爭、關稅及政治不確定性短期難以消失，企業面對的經營環境已遠比過去複雜。

蔡永裕表示，AI產業快速發展、大量吸納金融市場資金，全球產業與資金配置正在重新洗牌。他認為，美國總統川普未來二年任期，很可能成為全球產業調整的重要關鍵期，扣件業要做好長期應戰準備。

但蔡永裕對長期前景不悲觀，特別呼籲同業切忌「盲目衝量接單」，若缺乏合理利潤只會「接愈多虧愈大」。