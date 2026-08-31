南北科技聚落掀起公共工程及科技建廠需求 混凝土業營運旺到明年

國內混凝土市場有望走過低谷，繼政府去年啟動「大南方新矽谷推動方案」後，今年再度展開「桃竹苗大矽谷推動方案」。南北兩大科技聚落掀起的公共工程及科技建廠需求拉動下，國產（2504）、台泥（1101）、亞泥（1102）、環泥（1104）等業者混凝土業績將呈下半年好、明年更好的格局。

混凝土龍頭廠國產表示，政府「桃竹苗大矽谷推動方案」邁入實質成效期，多項公共工程正陸續啟動，包括龍潭科學園區擴建案、新竹市推動香山及東區科園共4.7公頃公辦市地重劃等。這些重大建設所需要的建材數量極為龐大，國產將積極爭取更多廠辦與公共工程商機，成為新竹AI大建設的信賴推手。

國產新竹廠廠長蕭瑩枝表示，科技大廠主體結構必須具備精密製程的高耐震需求，國產的8,000磅高強度混凝土加上「高彈性模數混凝土」，特別符合科技廠的需求。國產在「桃竹苗大矽谷」區域內接獲的建材訂單，就包括聯發科新竹高鐵辦公大樓、瑞昱半導體竹北研發大樓、新竹AI智慧園區的緯創資通、智邦科技等。其中聯發科高鐵辦公大樓混凝土需求量達6萬立方米以上。

此外，政府去年拍板啟動的「大南方新矽谷推動方案」，除了60億元預算提升AI技術研發與系統開發能力之外，跨部會也規劃了九項配套措施，力拚串聯半導體S廊帶，吸引國際大廠進駐。這些公共工程及科技建廠工程，對國內混凝土廠的景氣也將起到帶動作用，法人估計將有助於國產、環泥、台泥及亞泥等公司自今年下半年至2027年出貨量的提升。

市場估計，2026年全台混凝土需求量約4,900萬立方米，較2025年下滑，其中民間建案（住宅、商辦與科技廠辦）約占70%，公共工程則約占20%。雖然總銷量微幅減少，但受惠於半導體與科技廠擴建潮，以及綠建築政策推動，高端低碳混凝土與環保低碳產品的比重顯著拉高。

其中台泥、亞泥及國產等公司近年來都積極推出低碳混凝土，以台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土為例，不僅獲得艾司摩爾智慧廠房採用，連台北富邦產險大樓、台中玉衡大廈都採用，產品橫跨大型商辦、智慧廠房及高層住宅等不同建築。