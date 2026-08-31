聽新聞
0:00 / 0:00

傳統模式難做 建商找新解方加速都更

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

營建成本高漲、土地整合時間拉長，傳統「建商整合地主、地主出地、建商出錢」的都更模式愈來愈難做，市場也開始尋找新解方。部分建商改採先買進基地產權、成為最大地主，或在條件允許下改走危老；泛公股的台灣金聯則切入自主都更，希望降低地主自己推動更新的門檻

業界人士指出，過去建商常花數年逐戶整合，問題是整合期間土地並不在自己手上，最後即使整合到相當比率，也可能因少數地主條件改變而卡住。建商乾脆先收購基地內房地，等持有一定比率、甚至成為最大地主後再提出都更，「自己就是最大地主」，不但降低整合的不確定性，未來房屋集中選配、產品規畫也更易掌握。

建商表示，過去大小地主多，整合曠日廢時，採取逐步買地的方式，可提升話語權；此外，「西瓜偎大邊」效應會出現，「買了一塊，隔壁地主就可能找上來」，反而加快建商整合速度。

另一條路則是危老重建。相較都市更新涉及權利變換、共同負擔及較長審議程序，基地規模較小、所有權人單純且能取得全體同意的案件，業者可能直接選擇危老，以縮短程序及時間風險。

另一個受到關注的方向則是自主都更。台灣金聯董事長宮文萍日前宣布開辦「自主都更全案管理」，從前期規畫、財務試算、融資信託到營建管理提供協助，並可先行墊付取得銀行融資前的費用，單案前期資金估計約三千萬元以內。

宮文萍說，二○一九年至今年五月底核定的五六六件都更案中，自主都更只有卅二件，仍是少數。金聯參與都更，希望降低自主都更前期難度。

房產業者認為，這些新做法共同點就是降低都更最難控制的「時間風險」：建商先掌握土地、地主引進專業管理，政府則讓出問題案件有機會換手。在營建成本難回到過去的情況下，都更要增量，恐怕不能再只靠傳統合建一條路。

建商 都更 門檻

延伸閱讀

長虹奪「大直藏璽」公辦都更案 預估未來總銷超過120億元

皇昌營造拿下「大直儒玉」公辦都更案 未來總銷逾百億元

從中華商場到萬華都更，洪村山眼中的城市：不只是房子，而是家的延續

2026中小企永續翻轉競爭力／台灣地方再生 挺能源轉型

相關新聞

AI資料中心設置 擬推2方案

ＡＩ算力大爆發，ＡＩ資料中心用電需求攀升，為避免影響既有民生及產業用電，經濟部和台電對於ＡＩ資料中心（ＡＩＤＣ）設置祭出「專區」及「專線直供」兩大方式，擬以「市場決定」引導ＡＩＤＣ在電廠附近設置。經濟部與台電強調，將與相關業者、及地方政府進行協商。

傳統模式難做 建商找新解方加速都更

營建成本高漲、土地整合時間拉長，傳統「建商整合地主、地主出地、建商出錢」的都更模式愈來愈難做，市場也開始尋找新解方。部分建商改採先買進基地產權、成為最大地主，或在條件允許下改走危老；泛公股的台灣金聯則切入自主都更，希望降低地主自己推動更新的門檻。

郭台銘夫妻合影庫克退休宴 憶18年情誼

蘋果執行長庫克（中）即將退休，鴻海創辦人郭台銘（右）和妻子曾馨瑩（左）應邀出席在美國加州Apple Park舉行的晚宴。曾馨瑩昨發文表示，庫克在十八年前來台參加她和郭董的婚禮，如今再次見面格外珍貴，要謝謝庫克多年來的付出與貢獻，也祝福他人生下一個篇章一樣精彩美好。

成本大增蓋不下去 都更案停滯不前

營建成本、融資利率雙雙走高，讓都更案的推動面臨卡關。據了解，部分早年已完成整合、甚至核定的案件，業者評估後發現原有分配條件難以維持，形成地主、建商與政府「各算各的帳」，都更時程停滯不前。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。