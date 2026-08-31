傳統模式難做 建商找新解方加速都更

營建成本高漲、土地整合時間拉長，傳統「建商整合地主、地主出地、建商出錢」的都更模式愈來愈難做，市場也開始尋找新解方。部分建商改採先買進基地產權、成為最大地主，或在條件允許下改走危老；泛公股的台灣金聯則切入自主都更，希望降低地主自己推動更新的門檻。

業界人士指出，過去建商常花數年逐戶整合，問題是整合期間土地並不在自己手上，最後即使整合到相當比率，也可能因少數地主條件改變而卡住。建商乾脆先收購基地內房地，等持有一定比率、甚至成為最大地主後再提出都更，「自己就是最大地主」，不但降低整合的不確定性，未來房屋集中選配、產品規畫也更易掌握。

建商表示，過去大小地主多，整合曠日廢時，採取逐步買地的方式，可提升話語權；此外，「西瓜偎大邊」效應會出現，「買了一塊，隔壁地主就可能找上來」，反而加快建商整合速度。

另一條路則是危老重建。相較都市更新涉及權利變換、共同負擔及較長審議程序，基地規模較小、所有權人單純且能取得全體同意的案件，業者可能直接選擇危老，以縮短程序及時間風險。

另一個受到關注的方向則是自主都更。台灣金聯董事長宮文萍日前宣布開辦「自主都更全案管理」，從前期規畫、財務試算、融資信託到營建管理提供協助，並可先行墊付取得銀行融資前的費用，單案前期資金估計約三千萬元以內。

宮文萍說，二○一九年至今年五月底核定的五六六件都更案中，自主都更只有卅二件，仍是少數。金聯參與都更，希望降低自主都更前期難度。

房產業者認為，這些新做法共同點就是降低都更最難控制的「時間風險」：建商先掌握土地、地主引進專業管理，政府則讓出問題案件有機會換手。在營建成本難回到過去的情況下，都更要增量，恐怕不能再只靠傳統合建一條路。