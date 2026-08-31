政院本周拍板 八大項追加預算估逾3,000億 無人機採購待盤點

行政院預計本周四（3日）院會提出今年度中央政府追加預算案，包含因應中東情勢物價平抑措施、公務人員專業及主管加給、六大社福津貼加碼等八大項，整體追加預算規模仍在最終確認，外界估將超過3,000億元。

外界關切，立院三讀通過的無人機條例，要求每年於年度預算中編列400億元，連續編列六年，是否將納入追加預算？政院表示，待收到立院三讀法案後會再就執行面審慎考量。

今年度追加預算中，最受矚目的是因應中東情勢的物價平抑措施相關經費，當中包含撥補中油、台電、以及交通部公共運輸票價補助等。

其中撥補台電部分，將牽動今年10月電價，外界推估，台電至今年底發電成本將增1,200億元，撥補額度將不低於該數字；中油自中東戰事發生後，扮演「物價消波塊」，也將爭取撥補，估在千億之譜。

交通部方面，據了解，包含民航、航港、公路等領域，合計將獲約25.8億元補助。

此外，這次軍公教加薪採二階段調整，第一階段是自今年7月1日起調增專業加給、主管加給，第二階段是明年再調薪4%。第一階段部分，將編入今年追加預算，規模約107億元。

至於老農津貼、國民年金以及六大社福津貼調增，亦自今年7月1日起上路，這部分追加預算約215億元。

國防預算方面，此次追加預算，預計將先前國防特別條例未被納入的項目列入追加預算，無人機條例是否將濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機及小型自殺無人艇等採購一併納入，則仍待盤點。

其餘項目還包含因應非洲豬瘟產銷穩定、兒少成長津貼前置作業、馬太鞍堰塞湖災後重建、議員助理及里長事務補助費等。

依預算法規定，若因法律而增加業務，或增設新機關，或因重大事故導致經費超過法定預算等情況時，可提出追加歲出預算。觀察近年情況，2025年共編列878億餘元追加預算，主要包含對地方政府的一般性補助款、原住民禁伐補償、提升國軍待遇等；2024年亦曾編列1,000億元追加預算，用以撥補台電吸收俄烏戰爭燃料成本。