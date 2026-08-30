快訊

對台動武添變數？美學者：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

遭吳子嘉指控涉金流弊端 鄭朝方嚴正澄清提告捍衛清白

宜蘭奇廟…母雞飛高溫香爐下蛋還有「護法」燒不跑 民眾嘖嘖稱奇

聽新聞
0:00 / 0:00

近千人應試 環境部淨零綠領人才培育課程第2次全國測驗9月5日登場

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

環境部淨零綠領人才培育課程」今年第2次全國集中測驗，將於9月5日正式登場。屆時全國12個考區將有近千名完成48小時培訓課程的學員參加應試。主辦單位國家環境研究院（國環院）院長張順欽表示，通過測驗者將獲頒環境部認證的合格證明，可作為企業識別碳管理專業人才的重要依據。為協助參訓學員掌握考題趨勢、順利備考，國環院已將測驗示範題目公布於「綠領人才資訊平臺」，歡迎學員多加利用。

環境部部長彭啓明表示，國環院攜手全國38所大學推動「淨零綠領人才培育課程」，目的在破解以往坊間淨零培訓收費高昂、師資品質參差不齊等市場痛點，不僅能協助企業精準辨識具備即戰力的碳管理人才，更降低學子與職場人士跨足綠領產業的門檻，打造公平且高品質的專業人才培育平台。

本次測驗時間90分鐘，共50題四選一選擇題。國環院提醒，應試期間不得攜帶手機、智慧手錶等電子設備，題目如涉及計算，也僅為基礎四則運算，因此不得攜帶電子計算機進入試場。另因今年教材全面更新，仍有少數去年參訓使用舊版教材的學員，其測驗題型及內容仍沿用原有教材。本次測驗將依新、舊版教材分流命題。

張順欽指出，綠領人才的重要性隨國內外淨零制度加速推進更加明顯。歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已實施，國內今年碳費正式繳費，排放交易制度(ETS)也即將試行。環境部「淨零綠領人才培育課程」今年大幅修訂教材，納入最新淨零政策、法規與減碳實務，是目前少數與官方政策無縫接軌的權威培訓課程，不限身分、科系皆可報名參訓。

環境部 淨零

延伸閱讀

整合嘉南高屏15校 淨零綠領人才南區中心成大揭牌

新北市手把手助攻企業減碳轉型 減碳輔導成果交流會10月登場

新竹動物園獲環教場所認證 河馬糞便造紙成亮點

嘉南藥理大學環技證照數破萬人 全台第一領先國立頂大

相關新聞

本周台股／8月漲3千點9月再衝？法人曝4萬2至4萬9攻防

美國聯準會（Fed）主席華許在全球央行年會發表演說放鷹，再次確認2％的通膨目標不容妥協，交易員因此提高對Fed在9月16日利率決策會議升息的押注，美股收黑，尤以費城半導體指數重挫3.47％跌幅最大，台積電ADR（美國存託憑證）也走跌2.29％。雖然股市對於鷹派演說有不良反應，但分析師認為，僅左右短期市場情緒，但對長期趨勢影響有限，台股9月修正空間可能不大。

沒補助就不會賣車？Gogoro連虧15年 秀明年逆轉勝劇本

電動機車龍頭Gogoro雖然在台灣長期穩居電車銷量冠軍，但至今仍處於虧損狀態，在經過2年的體質調整，Gogoro訂下獲利三部曲，今年也將面對第一道關卡「能源事業損益兩平」，能否順利跨過？

AI熱！PMI估連11月擴張 市場密切關注供應鏈出貨情形

AI與高效能運算需求續強，台灣製造業景氣熱度可望延續。中經院將於9月1日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI），從近期出口、外銷訂單及工業生產表現觀察，電子與半導體供應鏈接單、生產動能仍處高檔，PMI可望寫下連續11個月擴張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。