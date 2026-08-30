近千人應試 環境部淨零綠領人才培育課程第2次全國測驗9月5日登場

環境部「淨零綠領人才培育課程」今年第2次全國集中測驗，將於9月5日正式登場。屆時全國12個考區將有近千名完成48小時培訓課程的學員參加應試。主辦單位國家環境研究院（國環院）院長張順欽表示，通過測驗者將獲頒環境部認證的合格證明，可作為企業識別碳管理專業人才的重要依據。為協助參訓學員掌握考題趨勢、順利備考，國環院已將測驗示範題目公布於「綠領人才資訊平臺」，歡迎學員多加利用。

環境部部長彭啓明表示，國環院攜手全國38所大學推動「淨零綠領人才培育課程」，目的在破解以往坊間淨零培訓收費高昂、師資品質參差不齊等市場痛點，不僅能協助企業精準辨識具備即戰力的碳管理人才，更降低學子與職場人士跨足綠領產業的門檻，打造公平且高品質的專業人才培育平台。

本次測驗時間90分鐘，共50題四選一選擇題。國環院提醒，應試期間不得攜帶手機、智慧手錶等電子設備，題目如涉及計算，也僅為基礎四則運算，因此不得攜帶電子計算機進入試場。另因今年教材全面更新，仍有少數去年參訓使用舊版教材的學員，其測驗題型及內容仍沿用原有教材。本次測驗將依新、舊版教材分流命題。

張順欽指出，綠領人才的重要性隨國內外淨零制度加速推進更加明顯。歐盟碳邊境調整機制(CBAM)已實施，國內今年碳費正式繳費，排放交易制度(ETS)也即將試行。環境部「淨零綠領人才培育課程」今年大幅修訂教材，納入最新淨零政策、法規與減碳實務，是目前少數與官方政策無縫接軌的權威培訓課程，不限身分、科系皆可報名參訓。