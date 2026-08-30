華許偏好「安靜聯準會」 AI是新變數

聯準會（Fed）主席華許上任後，首度在全球央行年會上發表主題演說，重點聚焦於貨幣政策更重視即時數據、人工智慧（ＡＩ）將對經濟和貨幣政策帶來影響，而他也再度強調，投資人根據經濟本身判斷利率，別只盯著聯準會決策官員的談話，「各位可將我今天的談話內容稱為大綱，也可以稱之為步道路線圖，但請不要說是前瞻指引」。

華許主題演說的頭號重點，外界聚焦在「聯準會究竟會不會升息、何時升息」。

華許在這場演講中，勾勒出他對利率決策的指導原則，他希望聯準會更重視即時數據與趨勢，而非僅依賴政府每月發布的就業和通膨報告等資料，「昨天的消息往往會被誤以為是現在發生的狀況」。

他表示：「物價穩定不會自動實現，通膨也未必會均值回歸。維持物價穩定是聯準會的職責。」他還說：「我不認為聯準會的雙重使命會衝突。畢竟，高通膨本身對經濟繁榮就極具危害」。

對華許而言，貨幣至關重要。華許表示在他任內，聯準會除了例行關注政府體系內的資金流動外，他也將更密切注意資金在整體經濟中的流動，特別是銀行、金融公司以及其他民間部門。

華許也表示：「我們必須確信基本通膨正明確且以夠快的速度朝我們的目標前進。否則，我們還有工作要做」。

華許並未暗示近期即將升息，但這番話似乎顯示他在必要時將支持升息。

華許演講的另一項重點，聚焦在ＡＩ。華許說，他對當前美國經濟的核心提問是：「ＡＩ應用是否會帶動整體經濟生產力出現顯著且持續的提升？如果會，何時發生？」

在他看來，新科技將對整體價格動態與勞動市場帶來效益。他坦言，ＡＩ投資報酬率何時能實現仍不明確，尤其是ＡＩ實驗室、晶片製造商、能源業者及雲端服務供應商的規範正快速演變。各大ＡＩ公司的定價模式以及詞元（Token）的演變是他密切關注的重點。

華許說，「我們體認到ＡＩ是新的變數，可能是新生產要素，將對經濟和貨幣政策執行產生影響。」儘管如此，他也表示，這對企業及其員工而言攸關重大，「很多事情都取決於我們所做的選擇」。

而在這場演講中，華許也再度強調，聯準會應停止公開預測未來的貨幣政策。他表示偏好「更安靜的聯準會」，他的工作小組將建立比前瞻指引更有力的替代方案，這些工作小組專注於改進聯準會在溝通、就業與生產力、數據、通膨及資產負債表等方面的做法。