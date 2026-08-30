解讀兩極 華許放鷹？ 9月決策考驗大

美國聯準會（Fed）主席華許廿八日在全球央行年會表態，讓市場相信他真的有決心藉由升息壓制通膨。只不過，他也表達，升息與否，靜待九月就業與ＣＰＩ（消費者物價指數）數據。換言之，若總經數據轉弱，聯準會就可合理維持利率不變，只有數據重新顯示通膨或就業過熱時，才需要考慮升息。

個人消費支出物價指數（ＰＣＥ）是衡量通膨的重要指標之一。美國七月ＰＣＥ年增百分之三點七，已連續六十五個月高於百分之二。華許在演講中還拆解ＰＣＥ的一九九個項目，發現過去一年有百分之五十八的商品及服務漲價逾百分之三，且近六個月仍有百分之四十九，故認為通膨仍偏高。

接下來公布的就業報告及ＣＰＩ將決定聯準會在九月十五日至十六日的會議是否升息。若相關數據持續偏強，升息幾乎勢在必行；若經濟突然轉弱，華許則必須說服市場，聯準會暫緩升息並非放棄抗通膨。傑克森洞演說雖讓他贏回部分信任，卻也使聯準會九月的決策成為更難迴避的考驗。

華許在全球央行年會的演講態度是否放鷹，市場冷靜一天後，看法出現分歧。FedWatch第一時間反映市場押注九月升息的機率飆升至近六成，巴克萊銀行及法國興業銀行甚至預期，聯準會可能在九月、十二月各升息一碼；但隨後市場已有九月升息機率不高的看法出現。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，雖然市場解讀為鷹派，但他不認為九月十六日利率決策會議會決定升息，除了聯準會內部缺乏支持升息的明確共識外，升息的政治代價也很高。

美國總統川普態度一向就是要求降息，若聯準會升息，華許可能遭到強烈政治批評；但若不升息，又可能被市場認為放棄抗通膨責任。因此，他在此次演講中選擇只說「工作尚未完成」，把決策留待後續數據，而非事先承諾升息。

張繼文指出，九月初公布經濟數據中，若就業成長接近零或轉負、薪資增長放緩，且ＣＰＩ降至百分之二至百分之二點五，聯準會便有理由暫不升息，而快點結束這場美伊戰事就是為通膨降溫的方式。

法人目前普遍預期，聯準會九月利率決策很大機率應是按兵不動，且真正該關注的是同場公布的點陣圖與經濟預測摘要，那是華許在放棄前瞻指引之後，僅存的路徑表態工具，也是他把「政策尚不具限制性」轉換成具體利率路徑的第一個機會。

此外，法人也指出，油價與荷莫茲海峽仍須追蹤，布蘭特原油價格目前每桶八十八美元，若海峽恢復正常通航、布蘭特原油價格也回落至每桶八十美元以下，通膨的能源貢獻會快速消退，這是最值得追蹤的單一變數。