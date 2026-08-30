聽新聞
0:00 / 0:00

AI熱！PMI估連11月擴張 市場密切關注供應鏈出貨情形

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導
AI與高效能運算需求續強，台灣製造業景氣熱度可望延續。 路透
AI與高效能運算需求續強，台灣製造業景氣熱度可望延續。 路透

AI與高效能運算需求續強，台灣製造業景氣熱度可望延續。中經院將於9月1日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI），從近期出口、外銷訂單及工業生產表現觀察，電子與半導體供應鏈接單、生產動能仍處高檔，PMI可望寫下連續11個月擴張。

7月季調後製造業PMI升至61.5，已連續十個月擴張，寫下2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數升至64.5，也已連續七個月維持60以上，顯示製造業者對後市仍偏樂觀。

近期公布的經濟數據，也為製造業景氣續熱提供支撐。經濟部統計，7月外銷訂單達979.4億美元，年增61.9%；前七月外銷訂單達6,020.3億美元，年增52.5%，顯示AI、高效能運算及雲端服務需求持續推升我國資通訊與電子產品接單。

生產端同樣維持強勁。7月工業生產指數年增25.6%，其中製造業生產大增26.8%；即使與前月相比，經季節調整後製造業生產仍增加3.0%。此外，7月出口達753億美元，為歷年單月第三高，年增32.9%；其中電子零組件出口值277.3億美元，更刷新單月高點，反映外需動能尚未明顯降溫。

不過，PMI即使維持擴張，產業間的溫差仍可能擴大。7月六大製造業PMI雖全數站在50以上，但未來六個月展望已有兩大產業落入緊縮，其中基礎原物料產業展望指數降至46.2，食品暨紡織產業則為48.1；相較之下，電子暨光學產業展望高達70.8，電力暨機械設備產業也達69.7，顯示景氣動能仍高度集中在AI、半導體及相關設備供應鏈。

其中，基礎原物料產業壓力較為明顯。中經院指出，先前受美伊衝突及供給因素影響，國際鋼價一度走高，但亞洲終端需求不確定性仍高，客戶下單保守，加上業者成本不易轉嫁，導致7月原物料價格指數由升轉降，新增訂單、存貨指數也中斷擴張，轉為緊縮。

另一項值得觀察的是供應鏈瓶頸。中經院7月PMI調查指出，AI與半導體需求強勁，但部分關鍵物料供應商受限於產能，已出現選擇性接單與配額供貨情況，部分業者反映缺料、漲價及交期拉長開始限制產出。

PMI 製造業 中經院 供應鏈 AI 經濟部 出口值

延伸閱讀

輝達帶旺AI鏈！00406A擠進成交前五大 年化配息率17.2％吸睛

經部：去年資通產品躍居出口第一 對美出口首超中國

就市論勢／電子零組件 需求強勁

台商全球布局大洗牌 國內生產比率52.9%創新高

相關新聞

SEMICON 9月2日登場 聚焦3大主軸

年度半導體盛會SEMICON Taiwan二○二六將於九月二日登場，今年以「Transform Tomorrow共構未來」為主軸，探討半導體技術新趨勢。適逢輝達公布亮眼財報與樂觀展望，重新確立人工智慧（ＡＩ）長線多頭架構，加上九月上市櫃逾兩千億元股息活水即將釋出，市場資金正加速卡位先進製程、先進封裝及矽光子（ＣＰＯ）等半導體指標股，預料使SEMICON概念族群將躍居本周台股盤面最強焦點。

純晶圓代工 台積電連連稱霸！連續兩季拿下73%市占率

最新報告指出，受到人工智慧（AI）晶片需求大幅增加的帶動，全球只生產晶片，且不設計也不銷售自家產品的純晶圓代工市場，今年第2季較2025年同期大幅成長29%。台積電市占穩居全球第一。

北市豪宅上半年預售成交量暴增1倍 成屋也增逾1成

據實價登錄最新資料，今年上半年六都新舊屋豪宅交易中，台北市不論預售或成屋買氣雙回溫，其中預售交易因去年低基期讓成交量暴增近一倍，成屋買氣回升逾一成。

凱基、台新新光金法說談展望 獲利前景、股利政策、壽險資本、股債配置受關注

台新新光金、凱基金本周將接力召開法人說明會，凱基金於8月31日率先登場，台新新光金則於9月1日接棒。兩家金控前七月獲利均繳出亮眼成績，雙創歷史同期新高。隨獲利大幅成長，市場除聚焦下半年獲利及投資展望外，明年股利政策、壽險資本及股債配置，也將成為此次法說會關注焦點。

藥華藥Ropeg獲美FDA核准 進軍全球最大罕見血癌市場！搶攻400億美元商機

藥華藥昨（29）日宣布，旗下新藥Ropeg（P1101）獲美國FDA核准使用於原發性血小板過多症（ET）的藥證，這是繼台灣及日本後，進一步獲全球最大罕見血癌治療市場入場券，將讓全美約17萬名ET患者受惠，有望讓藥華藥搶攻逾400億美元新市場。

匯市最前線／台幣有望挑戰31.4元

8月以來外資買盤回流，新台幣上周五（28日）終場以31.628元作收，升值8分，周線連五紅，逾二個月新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。