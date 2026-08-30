AI熱！PMI估連11月擴張 市場密切關注供應鏈出貨情形

AI與高效能運算需求續強，台灣製造業景氣熱度可望延續。中經院將於9月1日公布8月台灣製造業採購經理人指數（PMI），從近期出口、外銷訂單及工業生產表現觀察，電子與半導體供應鏈接單、生產動能仍處高檔，PMI可望寫下連續11個月擴張。

7月季調後製造業PMI升至61.5，已連續十個月擴張，寫下2021年9月以來最快擴張速度；未來六個月展望指數升至64.5，也已連續七個月維持60以上，顯示製造業者對後市仍偏樂觀。

近期公布的經濟數據，也為製造業景氣續熱提供支撐。經濟部統計，7月外銷訂單達979.4億美元，年增61.9%；前七月外銷訂單達6,020.3億美元，年增52.5%，顯示AI、高效能運算及雲端服務需求持續推升我國資通訊與電子產品接單。

生產端同樣維持強勁。7月工業生產指數年增25.6%，其中製造業生產大增26.8%；即使與前月相比，經季節調整後製造業生產仍增加3.0%。此外，7月出口達753億美元，為歷年單月第三高，年增32.9%；其中電子零組件出口值277.3億美元，更刷新單月高點，反映外需動能尚未明顯降溫。

不過，PMI即使維持擴張，產業間的溫差仍可能擴大。7月六大製造業PMI雖全數站在50以上，但未來六個月展望已有兩大產業落入緊縮，其中基礎原物料產業展望指數降至46.2，食品暨紡織產業則為48.1；相較之下，電子暨光學產業展望高達70.8，電力暨機械設備產業也達69.7，顯示景氣動能仍高度集中在AI、半導體及相關設備供應鏈。

其中，基礎原物料產業壓力較為明顯。中經院指出，先前受美伊衝突及供給因素影響，國際鋼價一度走高，但亞洲終端需求不確定性仍高，客戶下單保守，加上業者成本不易轉嫁，導致7月原物料價格指數由升轉降，新增訂單、存貨指數也中斷擴張，轉為緊縮。

另一項值得觀察的是供應鏈瓶頸。中經院7月PMI調查指出，AI與半導體需求強勁，但部分關鍵物料供應商受限於產能，已出現選擇性接單與配額供貨情況，部分業者反映缺料、漲價及交期拉長開始限制產出。