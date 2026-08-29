經濟部：水及流域永續推動小組開會14次 成果已在氣候變遷會議報告

中南部強降雨釀災，治水成效遭質疑，且其中提升土地承洪韌性的「水及流域永續推動小組」更是只開過一次會。經濟部水利署澄清，今年4月8日已提出6年水及流域永續發展行動計畫，「僅召開1次推動小組會議」是誤解。

經濟部說明，水及流域永續推動小組成立至今，分別由政委陳金德召開5次政策指導會議及3次策略會議、院長卓榮泰及副院長鄭麗君召開6次政策指導（含第一次推動小組）會議，並由幕僚單位經濟部召開多次工作會議。

依據會議結論，於115年4月8日向行政院提報流域永續發展行動計畫（2026～2031年），卓榮泰4月23日聽取報告後，4月30日於總統府氣候變遷對策委員會正式報告。

經濟部表示，治水各項工作已透過水及流域行動計畫，盤點關鍵課題積極推動改善策略，搭配4年1000億因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫今（115）年度預算，積極推動及辦理。