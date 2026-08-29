盧秀燕：半導體是護國神山 盼無人機成台灣下一座護國神山

台中市長盧秀燕今天到台東天后宮參拜並替自家國民黨台東縣長參選人、議長吳秀華站台。談到台灣產業發展，她表示，台灣目前已有半導體、晶片這座「護國神山」，但面對未來經濟發展，不能只依靠半導體，應持續增加新的產業，因此看好無人機、無人載具及無人艇發展，盼打造台灣下一座「護國神山」。

盧秀燕表示，無人機產業目前是全球重要發展趨勢，不論軍用或商業用途，都有相當大的發展潛力，而台灣具備發展無人機產業的條件，包括晶片、機械及航太等相關產業，因此非常適合投入無人機、無人載具及無人艇等領域。

她也特別感謝立法院相關立法委員，指出包括立委黃建豪，黃建賓、黃仁等立委，投入無人機相關法案推動，並表示立法院日前通過相關法案，為台灣無人機產業發展建立制度基礎。

盧秀燕指出，台灣如果要維持經濟永續發展，就必須持續尋找新的產業動能。她表示，半導體與晶片產業固然非常重要，但台灣還要思考「下一座護國神山是什麼」，無人機產業正是值得發展的方向。

她說，全球無人機產業不斷成長，台灣又同時擁有半導體、精密機械及航太產業優勢，若能整合相關產業鏈，將有機會建立台灣自己的無人機產業。

盧秀燕並提到，立法院昨天通過無人機相關法案，她表示相關政策也投入約2400億元的預算，是台灣歷來無人機領域相當大的規模，目的就是希望建構國家的新產業。

她表示，這不只是發展單一產品，而是攸關台灣下一階段的產業布局，因此也感謝立法院長韓國瑜、副總召及相關立法委員，為國家未來經濟發展投入心力。

盧秀燕強調，台灣已有半導體這座護國神山，未來更應積極培育新的產業支柱。她認為，台灣具備發展無人機產業的先天優勢，若能把晶片、機械、航太等產業力量整合起來，無人機及相關無人載具產業可望成為台灣下一波重要的經濟動能。