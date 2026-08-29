6年砸442億發展無人載具 審計部：多數堰塞湖監測未善用無人機

經濟部推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，6年編列442億元經費，由各部會採購無人載具。其中，農業部表示無人機已廣泛運用於災害預警及監測等重要業務，但審計部發現，多數堰塞湖緊急調查及監測作業未善用無人載具進行空中勘查，恐不利即時掌握現地資訊，進而影響災害監測及預警時效。

根據審計部114年度中央政府總決算審核報告指出，林業保育署在接獲堰塞湖發生資訊後，會啟動緊急調查作業，以迅速掌握災情及進行後續應變。林保署抽查114及115年度新竹泰崗溪、花蓮馬太鞍溪、立霧溪燕子口、萬里溪及木瓜溪等5處堰塞湖緊急調查情形發現，僅1案使用無人載具確認堰塞湖溢流現況，其餘4案多仰賴衛星影像、正射影像及航遙測影像，無法即時取得高解析度畫面，不利監測堰塞湖水位變化及溢流狀況。

此外，部分堰塞湖位於偏遠山區深谷，道路無法抵達，人員及車輛難以第一時間進入現場。經查共有3案屬於此類情況，其中僅2案使用無人載具進行空拍監測，仍有1案未使用。

審計部認為，無人載具可克服偏遠山區及複雜地形限制，即時拍攝並傳輸高解析度影像，協助估算堰塞湖面積、蓄水量及溢流量，對提升災害監測及預警時效具有重要作用，因此函請農業部督促林業保育署，善用無人載具進行堰塞湖緊急調查及監測。

農業部回覆表示，未來為彌補現地空間阻隔限制，如經研判環境及天候條件允許，將優先採用無人載具進行空中勘查；後續也將持續掌握無人載具科技發展，蒐集國內外相關運用資訊並納入調查作業，以精進堰塞湖監測能力及提升預警時效。