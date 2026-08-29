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國有地助攻綠能 財政部估未來裝置容量933MW

中央社／ 台北29日電

助攻淨零轉型，財政部國產署最新統計顯示，截至今年7月底，配合綠能政策提供了約723.88公頃的國有地，預估將來可產生的裝置容量，合計大約933.04MW（千瓩），涵蓋太陽光電、風力發電以及地熱能發電。

國產署積極配合推動國家發展綠能產業政策，提供國有不動產助攻綠能，包括太陽光電、風力發電、地熱能發電等3類。

其中，太陽光電部分，國產署以委託改良利用、委託經營、標租等方式提供國有不動產，整體面積達672.87公頃，其中以委託經營占比最高達66%，預估分別可挹注裝置容量約190.28MW、411.6MW、約22.44MW。

風力發電方面，國產署統計，已就23處風力發電場址核發「海域土地提供申請籌設許可同意書」；其中17處核發「海域土地提供離岸式風力發電系統使用同意書」，11處已商轉，1處同意終止使用，1處廢止使用同意書。

至於陸域風電委託經營，國產署統計，獲目的事業主管機關核准設置，並已委託經營且契約存續中45案，面積約5.4公頃，預估裝置容量約269.53MW。

委託改良利用部分，已簽約並完成招商1案，面積約27.52公頃，作為風機水下基礎製造基地及重件碼頭。

此外，針對地熱能發電，國產署以委託改良利用方式簽約並完成招商1案，委託經營則已簽約4案，面積約18.09公頃，預估裝置容量39.19MW。

官員補充，地熱能發電目前比較成功的案例位於新北市金山區，這是未來台灣很重要的能源政策，但目前最大的困擾在於，地熱發電位址多在溫泉硫磺地區，比較容易造成管線腐蝕。

國有地 綠能 財政部

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