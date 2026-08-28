北市重大社會案件…10歲女童長期遭性傷害 蔡英文難過深夜發聲

台北市一名年僅10歲女童，其身心障礙的母親在家從事性交易，導致她長期被母親客人多次性猥褻，一度240天未被安置，甚至出現自殘行為。對此，前總統蔡英文28日深夜發聲，表示「心裡很難過」，一個才10歲的孩子甚至學會了「翻供」一詞，盼社會安全網持續檢討，把漏洞補起來。

據報導，該案家庭母親有身心障礙，又長期從事性交易，無法行使正常家庭照顧功能。家中長女早在15年前，即因遭性侵被北市社福單位安置離開原生母親，二女兒、10歲小女兒也陸續遭受性犯罪。去年底小女兒疑似再遭性猥褻，自報案至第240天未完成安置，新聞曝光後才火速被安置。

台北市長蔣萬安上午表示，社工從7月、8月看到事態，孩子有自傷行為，了解到必須進行緊急安置。孩子發生這樣的事情，「其實我們感到非常心痛跟不捨」，兒少保護絕對是優先考量。在制度上面，如果可以做得更完善，一定持續地精進。

蔡英文深夜發聲：「這幾天，我看到一則10歲孩子遭受性傷害的新聞，心裡很難過。」讓她在意的是，在這個孩子的事件裡，其實曾經一次又一次向身邊的大人求救。孩子說害怕，不想回家。最後，一個才10歲的孩子，甚至學會了「翻供」這個太早就出現在生命裡的詞。

蔡英文表示，兒少保護是一個很辛苦，也很需要專業的工作。這些年，政府持續在政策上強調社政、教育、警政、司法和醫療彼此合作，就是希望更早發現風險，在傷害發生前或孩子第一次求救時，就能有人接住他們。

蔡英文指出，但是，再完整的制度，都需要人來執行；再綿密的安全網，也需要每一個織網的人，用專業、經驗，以及對孩子的理解，做出最適當的判斷。

蔡英文直言，對一個10歲的孩子來說，不會知道哪個單位負責什麼，也不會理解風險評估、安置程序和行政分工。孩子所認識的制度，就是眼前的一個個大人。老師、社工、警察，以及每一個其鼓起勇氣伸手求助的人。

蔡英文說，這起事件還有許多細節需要釐清，在資訊尚未完整前，不希望簡化任何第一線工作者的努力，更不希望孩子的遭遇，最後只剩下政治上相互指責。但是，不急著指責，不代表不需要檢討。因為要接住的，不只是孩子的人身安全，也包括她對大人、對制度，甚至對這個世界最基本的信任。

蔡英文提醒，每一個沒有被及時接住的孩子，都值得大家回頭檢查這張安全網。

比如，風險評估是不是足夠以孩子為中心？孩子自己的意願，在安置與保護的決定中，有沒有被充分聽見？第一線工作者有沒有足夠的人力、專業支持和制度空間，做出真正符合孩子最佳利益的決定？不同系統之間，還有哪些地方需要補強？

蔡英文強調，制度不會因為建立了，就永遠完整。它需要一代又一代的人持續維護，也需要從每一次遺憾中找出問題、把漏洞補起來。這個孩子已經向大人求救很多次了，應該輪到這些大人，用行動告訴女童，也告訴每一個正在等待被接住的孩子：「這個社會，值得你再相信一次。」