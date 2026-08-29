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產創條例鬆綁 創投公會：助新創研發與成長

聯合報／ 記者朱漢崙胡順惠／台北報導
圖為27日立法院三讀通過「產業創新條例」部分條文修正，院長韓國瑜（右）三讀敲槌。記者邱德祥／攝影
圖為27日立法院三讀通過「產業創新條例」部分條文修正，院長韓國瑜（右）三讀敲槌。記者邱德祥／攝影

立法院本周完成「產業創新條例」修正案三讀，會計師認為，修法有助企業留才，也幫助新創事業穩健成長；創投公會理事長邱德成指出，本次修法最重要的意義，是讓新創事業設立年限由未滿五年放寬至未滿八年，不僅讓科技新創獲得完整的成長時間，也代表制度開始正視不同產業的研發周期與成長速度。

此次產創條例修正，有三大修法重點，第一，放寬新創事業認定，設立年限由未滿五年調整為未滿八年，擴大政策支持範圍；第二，投資比例與門檻更貼近實務，第三年至第六年度依序調整為投資新創占實收出資額百分之十、百分之廿、百分之卅、百分之四十，並搭配實收出資額門檻，降低基金為符合租稅優惠而倉促投資的壓力；第三，海外控股架構認定放寬，外國公司直接或間接控制的子公司均可納入認定，回應新創跨國布局及海外控股架構的實際情況。

「新創企業最需要資金的時候，不一定只在成立初期。第五年至第八年往往是擴大市場、建立量產能力及走向國際的關鍵階段。」邱德成說，放寬設立年限可讓更多具有創新能力與成長潛力的企業繼續獲得政策工具及創投資金支持。

邱德成認為，此次修法完成之後，可讓制度跟上創投的投資節奏，因為創投基金從募資、尋找標的、投資評估到完成整體布局，需要一定時間，也必須兼顧市場案源、投資風險及資金配置。此次調整可讓業者更審慎地進行投資決策，並帶動更多民間資金投入新創。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師劉紋廷指出，此次「產創條例」修正不僅有助新創事業穩定發展，也回應企業留才攬才需求。未來若相關子法及配套措施陸續完成，預期可進一步強化新創事業募資環境及企業留才攬才競爭力，為產業創新發展注入更多成長動能。

創投 研發 修法 產業創新條例

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