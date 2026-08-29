防堵規避！未到期私募債 應募不得逾35人

針對近期趙姬投資、寄居蟹管顧公司多次發行公司債引發爭議，經濟部廿八日出手釐清非公開發行公司私募公司債的卅五人限制，明定同一家公司不論分幾次發行，只要公司債尚未到期，各次私募的應募人數就要合併計算，總人數不得超過卅五人；同一名投資人若參與同一家公司的不同次私募，則只算一人。

公司法規定，非公開發行公司私募公司債，除金融機構應募者外，私募人數不得超過卅五人。但是，公司法過去並沒有明確規定，若公司分次發行多檔公司債，卅五人是否重新計算，因此，就可能發生每一檔都找卅五名投資人的情況，導致投資人數不斷增加。

經濟部昨發布最新公司法第二四八條第三項解釋令，明確規定自發布日起，非公開發行公司各次私募、且尚未到期的公司債，應合併計算應募人數，總人數不得超過卅五人。

舉例來說，一檔公司債尚未到期，若已有廿名投資人，第二檔就只能再找十五名不同的投資人；只要前面的公司債還沒到期，投資人數就必須維持在卅五人以內。

對過去已辦理多次私募公司債、投資人合計已超過卅五人的公司，經濟部表示，在這些公司債尚未到期前，就不能再進行新的私募公司債。

至於同一名投資人如果參與不同次私募，經濟部則採「一人一計」原則。

經濟部官員解釋，這項規範主要是防止非公開發行公司透過多次私募規避卅五人上限。若每一檔都能重新計算卅五人，則當公司發行一百檔公司債，就可能累積三千五百名投資人，與私募原本只針對特定對象募集資金的制度目的不符，也可能產生實質上向不特定大眾公開募集的疑慮。

經濟部強調，這次不是要把非公開發行公司的籌資管道「掐死」，而是在企業籌資彈性與投資人保護之間取得平衡。對新創及中小企業而言，如果確實有投資人認同公司發展、願意持續參與不同次私募，仍可在卅五名不同投資人的範圍內進行。

除了緊急祭出解釋令，經濟部也將與金管會合作，強化非公開發行公司私募公司債的相關資訊揭露。

官員表示，公司債目前採事後報備制度，投資人可透過金管會網站查詢，但資訊分散，一般投資人不容易掌握，未來，將強化相關資訊內容，包括公司資本額、財務狀況，以及該次發行公司債的籌資用途，讓投資人可以更快了解公司究竟需要多少資金、資金要拿來做什麼，以及公司的財務體質，再決定是否投資。