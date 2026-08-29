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大陸仍是我農產出口主要市場 學者：拓展外銷不能忽略
農業部近年來大力開拓美、日及東南亞等海外市場，宣稱已取得成效，不過最新農貿統計卻顯示，不僅農產品貿易逆差持續擴大，中國大陸與香港合併計算後，出口總值仍是第一。對此，農貿學者認為，中國大陸市場還是不能忽略，建議精進農業管理，朝品種研發、冷鏈倉儲、品牌的高附加價值方向努力。
逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，大陸因距離近、運費便宜，加上檢疫條件相對寬鬆，過去一直都是我農產品的主要出口地區，這幾年政府想盡辦法要分散外銷市場，因此對大陸的出口值確實有在下降，若連同香港一起計算，大陸依舊還是我國主要農產品出口市場。
楊明憲強調，當台灣試圖開拓其他海外市場，大陸市場依舊不能忽略，甚至應深耕，建議精進農業管理，用藥、採後處理、預冷、包裝、檢驗等，讓對方往後無可挑剔。
台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳說，相對於其他開發中國家，台灣在生產型農業漸失比較優勢，使得台灣像日本、南韓、瑞士、新加坡等國家一樣，成為農產品淨進口國，未來台灣應強調供應鏈型農業，朝品種研發、冷鏈倉儲、品牌的高附加價值等方向走。
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