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我上半年農貿出口 美日衰退大陸增加

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
今年上半年農產品出口呈現美國、日本衰減，但中國大陸反而增加了百分之十一點三，主要成長品項為午仔魚、釋迦、活石斑魚等品項，圖為午仔魚。記者劉學聖／攝影
今年上半年農產品出口呈現美國、日本衰減，但中國大陸反而增加了百分之十一點三，主要成長品項為午仔魚、釋迦、活石斑魚等品項，圖為午仔魚。記者劉學聖／攝影

根據農業部最新農貿統計，今年上半年農產品主要出口國依舊為美國、日本及中國大陸，但與去年同期相比，美國、日本都衰退，反觀中國大陸則是增加了百分之十一點三，主要成長品項為午仔魚、釋迦、活石斑魚等。對此，農業部國際司坦言，主因就是相關輸陸政策解封後，訂單回升。

一名出口商表示，這幾年只要面臨大陸暫停我國農產品輸入時，民進黨政府就會宣稱即將開拓其他海外市場，但市場轉移效果一直有限，以今年上半年為例，多數市場都相較前期衰退，相對的只要大陸相關農漁產品輸陸措施解禁時，出口值馬上就會出現明顯的成長。

他直言，大陸市場運輸距離短，且過去扎根已久，穩定的市場一直都是業者的首要考量，大陸市場從來就不是「不去就不去」。

根據最新農貿統計，今年上半年農產品出口總值廿一點二億美元，較去年同期減一點三億美元，整體農產品貿易逆差擴大至七十億美元，較去年同期增加百分之二點二。

若以出口國家來看，前三名為美國三點七七億美元、日本三點一九億美元以及中國大陸二點七一億，和去年同期相比，美、日兩國出口值年增率分別衰減百分之十三點三與百分之四點二，但中國大陸反而增加百分之十一點三。若再加上排名第四的香港一點七八億美元，大陸連同香港，依舊是我國農產品最大出口國家。

在出口中國大陸（不含港澳）成長的農漁產品中，午仔魚上半年出口總值達一五六二萬美元，較去年同期增加百分之四十三點九，鳳梨釋迦九七二點四萬美元，較去年同期增加百分之卅六點二，石斑魚則有一一八一點七萬美元，較去年增加百分之十五點七。

至於整體出口衰退部分，國際司說，水產品、花卉與去年同期相比均大幅減少，水產品主要出口衰退品項為鰹魚、魷魚、吳郭魚、鬼頭刀，其中鰹魚及魷魚來源為海洋捕撈，受到漁況不佳影響收獲量所致，吳郭魚、鬼頭刀主要受美國關稅及長途運費飆升影響，外銷業者出貨保守；花卉如蝴蝶蘭、文心蘭等，因主要出口市場日本的日圓持續貶值，影響進口商採購成本。

大陸 市場 美日 農產品 釋迦 石斑 出口

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