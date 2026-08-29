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「青安2.0」三年放錢近1.4兆 逾17萬戶受惠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導
「青安2.0」曬成績單，財政部資料顯示，三年撥款近1.4兆、逾17萬戶受惠。聯合報系資料照
「青安2.0」曬成績單，財政部資料顯示，三年撥款近1.4兆、逾17萬戶受惠。聯合報系資料照

青安2.0」曬成績單，財政部資料顯示，三年撥款近1.4兆、逾17萬戶受惠，換算平均每月撥貸戶數近5,000件、較「青安1.0」增近兩倍，平均每戶撥貸金額達782萬元，凸顯「青安2.0」成效優於「青安1.0」；「青安3.0」8月接棒，專家推估月均申貸量持平、平均撥貸金額續升。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，「青安2.0」貸款方案2023年8月上路後，至今年7月底，因貸款額度達1,000萬元、優於舊方案800萬元，且貸款年限最高達40年，也比舊方案佳，再加上提供最長五年的寬限期，減輕年輕人還貸壓力，讓首購族趨之若鶩，申貸踴躍、貸好貸滿，不僅方案撥貸戶數直線上升、每戶撥貸金額也飆高。

財政部青年安心成家撥貸統計
財政部青年安心成家撥貸統計

張旭嵐指出，因「青安2.0」方案門檻較寬鬆，引發人頭戶炒作的疑慮，因此2024年中起、政策開始收緊，也讓「青安2.0」後期的申貸熱度，較前期略有降溫，直到今年7月因搶搭末班車效應，單月撥貸戶數才重新站回5,000戶大關，也催生出貸款方案門檻較嚴的「青安3.0」，並在8月新方案正式上路。

資料顯示，推行三年的「青安2.0」方案，共撥款約1.38兆元，總計17.7萬戶申貸核可，平均每戶撥貸戶數達4,916件、較「青安1.0」1,737件增近兩倍；平均每戶撥貸金額達782萬元、遠高於「青安1.0」的482萬元，顯示「青安2.0」成效優於「青安1.0」。

「青安3.0」8月接棒，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，「青安3.0」的整體貸款門檻比「青安2.0」更嚴格，加上當前房市景氣降溫，與「青安2.0」交易熱絡時期落差不小，且市面上的低總價物件在「青安2.0」的三年期間，也已消化不少，他認為本月接棒「青安3.0」對房市雖可發揮剛需支撐的作用，但預估月均申貸量將持平發展，而平均每戶撥貸金額則可能受婚育家庭額度增加、房價水位居高不下影響，持續向上攀升。

8月上路的「青安3.0」，維持了「青安2.0」每人一生只能貸一次的限制，更設下申貸人年所得需低於200萬元、年齡未滿50歲的排富及排老條款，且各地購屋總價也增訂上限；新方案也針對婚育家庭加碼，最高額度可貸1,500萬元。

財政部 青安

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