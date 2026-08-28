台灣與印度合作朝AI轉型 江文若：盼續優化投資環境

經濟部政務次長江文若與印度官方、民間進行緊鑼密鼓的會談後表示，印度是台灣在南亞非常重要的貿易夥伴，台灣企業為印度創造了20萬個就業機會，希望印度能持續優化投資環境，讓台灣企業願意前往投資，期待雙方朝AI等下個階段的合作邁進。

「台灣印度CEO圓桌論壇」、「台灣印度產業鏈結高峰論壇」，輪流在台灣、印度舉行，今年首度在印度的班加羅爾進行，台灣的經濟部政務次長江文若、印度的商工部次長巴提亞（Amardeep Singh Bhatia）都親自出席，傾聽彼此對相互合作的心聲與期待。

台灣與印度合作創20萬就業機會

江文若在活動落幕後接受中央社記者專訪，她表示，印度是台灣在南亞非常重要的貿易夥伴，雙邊的貿易一直持續成長，2025年的時候，台灣跟印度的貿易總額已經超過了125億美元（約新台幣3952億元），與2024年相比，成長了18%；2026年1月到7月之間，貿易比去年同期成長了56%，「可以看得出來，雙邊的貿易是非常緊密的」。

江文若提及，其實除了貿易之外，投資也很重要，這包括了直接跟間接的投資，「目前大概有350家的台商在印度，投資的產業也非常的多元」，台灣的強項，如電子、電動車，還有儲能等，都有投資；除此之外，也有比較傳統的產業，像是製鞋業的投資等，總計共為印度創造了20萬個工作機會。

台灣期盼印度提供完善投資環境

江文若在接受中央社記者訪問時表示，印度正持續推動「在印度製造」（Make in India）的計畫，因此希望有更多的台灣企業能到印度投資，今天參加台灣、印度年度次長級對話，主要的訴求，就是希望印度方面能夠提供更完善的投資環境。

江文若指出，印度國土非常大，中央、地方對於外來投資都有不同的相關規定、法規，各個地方包括水、電、土地等的供給也各有不同，對台商來說，決定是否過來投資，這些都是最基本的，設施是否供應到位，是非常重要的，「所以希望透過次長級的對話，向印度方面反映，希望印度不論是中央或地方，都能提供台商最優惠的待遇，以及便利的投資、經商環境。」

江文若認為，CEO論壇集結了台灣、印度企業界領袖，就彼此在投資及合作方面，能夠深入的一對一對談，「我們也可以發現印度政府包括商工部、資訊部等單位，對台商在會中所提的問題，都能夠及時的回答，沒有辦法即刻解決的部分，商工部次長也表達，願意在回到德里之後，就台商所關切的問題，尋求相關的解答。」

江文若告訴中央社記者說：「我利用這個機會，有跟巴提亞次長討論到，其實台灣大企業大部分都已經在印度有佈局，但台灣的大企業，有很多供應商都是中小型的企業，而這些中小型企業，更需要印度政府的協助。」她提到，台灣和印度之間已經簽有避免雙重課稅的協定，同時也有投資保障的協定，這些都已經能提供台商到印度佈局時，有相當程度的保障，「但是我們現在更需要的，就是印度方面能提供更便利的經商環境」。

台灣、印度合作朝AI轉型邁進

台灣與印度的產業合作已經進行了10年，對此江文若告訴中央社記者，雙方已經從最早時比較屬於傳統產業的合作，談到了要如何強化雙方的供應鏈，還有包括在綠能科技部分，這次也見證來自不同領域台灣的企業跟印方企業簽署了合作備忘錄（MOU），這代表雙方已經有比較具體的合作意願。

江文若指出，她在會中特別強調，希望雙方的企業能夠思考「我們的下一步會是什麼？」例如現在大家都在談人工智慧（AI），在製造業的應用，可以大力提升產品的品質，在智慧化的部分，也可以提升很多的競爭力，「所以我也建議雙方的企業可以去思考，如何強化彼此在AI應用上的合作。」

江文若告訴中央社記者，在台灣及印度次長級對話下，還有包括貿易、中小企業、產業在內的數個工作小組，雙方次長決定大方向後，相關工作小組就會針對大方向下的細節做討論，甚至透過工作小組解決雙方企業的需求，「工作小組每年都會定期檢視相關計畫的進展，因此相關工作都是有具體成果的。」