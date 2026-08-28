經部：去年資通產品躍居出口第一 對美出口首超中國

經濟部今天發布「近年外銷訂單生產配置分析」指出，受惠資訊及網通產線回台及AI商機，去年資通與視聽產品出口占比達39.2%，首度超越電子零組件，成為台灣第一大出口貨品；去年對美出口占比也首度超越中國及香港，美國躍居台灣第一大出口市場。

經濟部統計處今天針對近年外銷訂單生產配置進行專題分析。報告指出，美中貿易紛爭引發全球供應鏈重組，政府在2019年推動台商回台投資方案，截至今年8月，累計回台投資金額已達新台幣1兆4978億元，帶動台商回台擴產和產業升級。

經濟部表示，台灣憑藉著半導體先進製程及封裝技術優勢，持續吸引國外供應鏈廠商來台布局，今年前7月核准國外對台投資金額達139.2億美元，也為國內製造業增添成長動能。

在企業對外投資布局方面，因應供應鏈重組與地緣政治風險，台商調整海外布局，今年前7月對外投資金額達618.3億美元，創歷年同期新高。

從主要貨品觀察，經濟部指出，資訊通信產品受惠高階產能回流，去年國內生產比率提升至25.9%，轉往東協及美洲比重亦分別升至15%及12.6%，雙雙突破1成；電子產品受先進製程與AI晶片需求挹注，國內生產比率達66.4%，較2017年提高近12個百分點。

供應鏈重組及產能回台，也反映在台灣出口結構。經濟部表示，受資訊及網通等高附加價值產線回台，加上AI、高效能運算及雲端服務需求強勁，台灣去年出口金額達6400億美元新高，較2017年規模增加1倍。

其中，資通與視聽產品出口成長最為強勁，2025年出口占比達39.2%，首度超越電子零組件，成為台灣第一大出口貨品；出口市場也出現明顯變化，對美國出口比率升至31%，首度超越中國及香港的26.6%，美國成為台灣最大出口市場，東協占比近年維持在15%以上。

經濟部表示，面對全球供應鏈持續重組及地緣政治風險，政府已將投資台灣三大方案延長至2027年，持續強化國內產業升級與供應鏈韌性，並透過AI新十大建設協助企業掌握新興科技商機。