台商全球布局大洗牌 國內生產比率52.9%創新高

美中貿易紛爭帶動全球供應鏈重組。經濟部28日發布「我國外銷訂單生產配置分析」指出，2025年我國外銷訂單國內生產比率升至52.9%，寫調查以來新高；中國大陸及香港生產比率則降至26.2%新低，顯示企業持續將高附加價值產能移回台灣，並同步分散至東協、美洲等地。

經濟部指出，政府自2019年推動台商回台投資方案，截至2026年8月止，累計回台投資金額達1兆4,978億元，帶動台商回台擴產、促進產業升級。受惠半導體先進製程與封裝技術優勢，2026年1至7月核准國外對台投資金額達139.2億美元，也為國內製造生產增添動能。

另一方面，台商因應供應鏈重組與地緣政治風險，海外布局也更加多元。2026年1至7月對外投資金額達618.3億美元，寫歷年同期新高。2025年對外投資以加勒比海英國屬地占54.4%居首，其次為東協14%、美國12.9%及中國大陸3.8%，其中中國大陸比重較2017年大幅下降40.6個百分點。

這樣的布局調整也反映在主要貨品生產地。資訊通信產品受惠AI需求帶動高階產能擴增，2025年國內生產比率升至25.9%，東協及美洲也分別升至15%及12.6%；電子產品因高階製程研發與量產多集中國內，國內生產比率升至66.4%，較2017年提高近12個百分點。

傳統產業則呈現不同分散方向。光學器材2025年在中國大陸及香港生產比率降至37.4%，較2017年減少5.6個百分點；機械及運輸工具因國內產業聚落完整，國內生產比率分別高達85.1%、90.2%。紡織品東協生產比率則升至41.2%，顯示生產布局由過去以國內為主，轉為國內與東協並重。

供應鏈重組也改變台灣出口版圖。經濟部指出，資訊及網通等高附加價值產線大量移回台灣，加上AI、高效能運算及雲端服務需求強勁，推升2025年出口金額達6,400億美元，寫歷年新高，較2017年規模增加一倍。

其中，資通與視聽產品2025年出口占比達39.2%，首度超越電子零組件，成為台灣第一大出口貨品；美國也以31%出口占比，首度超越中國大陸及香港，成為台灣第一大出口市場，中國大陸及香港占比則降至26.6%。