人口萎縮恐加劇缺工 辛炳隆：人力配置、產業政策都要重整

國發會最新人口推估顯示，2075年台灣總人口將降至1,215萬人，50年間萎縮近半；15至64歲工作年齡人口也將從1,576萬人降至513萬人。中央大學人力資源管理研究所兼任副教授辛炳隆認為，人口減少不必然會變成全面性缺工；透過提升中高齡與婦女的勞參率、AI自動化導入，以及企業內部人力配置的調整，都可能改變勞動供需結果。

辛炳隆指出，人口減少對勞動市場的影響其實已逐漸浮現；從主計總處統計數據可看到，過去先是24歲以下人口減少，近年影響已逐漸延伸到25至30歲族群，顯示少子化世代正一批批進入勞動市場，年輕勞動力縮減持續發生。

不過，辛炳隆認為，人口數下降與勞動力減少，並不能直接畫上等號。近年45至64歲中高齡者勞動參與率明顯上升，婦女勞參率也持續提高；未來65歲以上銀髮族留在職場的比例，也很可能進一步攀升。因此即使工作年齡人口下降，若勞參率同步提高，仍可抵銷部分人口減少的衝擊。

辛炳隆提醒，討論缺工也不能只看「勞動供給」，還必須同步觀察「勞動需求」。如果AI、自動化及智慧製造導入速度加快，企業在找不到人的情況下，勢必加速以設備與科技取代部分人力，屆時勞動需求也可能下降。

更需要調整的是勞動力配置。辛炳隆認為，企業過去習慣使用年輕勞工，但未來人口結構改變後，這樣的用人模式勢必難以維持。企業必須重新設計職務、工時與工作環境，把過去認為只能由年輕人負擔的工作，調整為中高齡者也能勝任。

辛炳隆指出，政府的產業政策，同樣必須重新思考有限人力的配置方式；讓缺乏競爭力、長期高度依賴低成本人力的產業進行轉型、縮減甚至退場。

人口萎縮趨勢難以逆轉，辛炳隆認為，未來重點不只是補人，而是重新配置人力與產業資源，包括提高勞參率、導入AI與自動化、重新設計職務，讓有限勞動力發揮更高生產力，撐住產業競爭力。