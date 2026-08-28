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國發會估2045年剩不到2千萬人 行政院：規劃全齡育才、全球攬才

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院發言人李慧芝。行政院／提供
行政院發言人李慧芝。行政院／提供

台灣人口數雪崩速度驚人。國發會28日發布最新人口推估結果，2045年將跌破2,000萬人，2075年估剩1,275萬人。對此，行政院發言人李慧芝表示，因應少子化，未來政府將陸續規劃「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，從家庭、生養、人才培育、高齡支持到國際攬才。

李慧芝表示，賴清德總統於今年5月27日召開國安高層會議，聽取行政院報告，並啟動「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，將人口與家庭政策提升至國家發展戰略層次，從國家永續、世代發展及家庭需求出發，系統性建構支持婚育與兒少成長的政策體系。

李慧芝指出，面對少子女化、高齡化等人口結構變化，政府的責任不僅是提高生育補助，更要降低家庭在生養、托育、教育、就業及居住等面向所承擔的成本與風險。

她說，「家庭支持篇」以「加補助、減負擔、多彈性、增照顧」四大策略為主軸，從「安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場、居住減壓」五大面向提出18項措施，將政策思維從過去以單一補助為主，進一步轉向政府、家庭與社會共同承擔的「公共支持式育兒」。

她提到，其中，「0至18歲成長津貼」是建立兒少長期成長保障的重要政策。兒少每人每月5,000元的相關經費，已編列於明（116）年度中央政府總預算，預計自明年起，符合資格的兒少即可依規定領取。

她也說，搭配「弱勢兒少發展帳戶」，讓每名兒少從0歲至18歲至少累積108萬元，並由政府以1：1方式協助弱勢家庭對存，透過制度化、長期性的資源投入，降低家庭育兒負擔，也讓國家對下一代的投資更加普及且公平。

李慧芝表示，在支持青年成家與育兒方面，政府也同步強化工作與家庭平衡，包括推動「育兒留停6+3」，讓雙親各自請滿6個月育兒留職停薪津貼後，可再各增加3個月；並規劃將婚假延長至14天、產假由8周延長至12周，陪產檢及陪產假由7天增加至14天。

她指出，相關法制配套，包括《性別平等工作法》、《就業保險法》等修法案，行政院亦已送請立法院審議，法規制度與政策資源同步到位。

李慧芝強調，為確保人口戰略能夠跨部會、跨政策領域持續推進，行政院已成立「人口對策新戰略執行小組」，由行政院長卓榮泰擔任召集人，定期追蹤各項措施執行進度，並持續檢視法規及社會支持體系，強化跨部會協調及法規、社會支持體系的整合。

李慧芝指出，人口政策是攸關國家長期發展的基礎工程。「家庭支持篇」是人口新戰略的重要起點，未來政府將陸續規劃「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，從家庭、生養、人才培育、高齡支持到國際攬才。

政府將建構涵蓋全齡、全生命周期的人口政策，並以人口與人才的長期投資，提升台灣面對人口變遷的韌性，為國家永續發展奠定基礎。

國發會 行政院 李慧芝

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