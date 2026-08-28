台灣勞動力變少又變老 2037年起中高齡工作人口占比過半

台灣的人口結構將「變少又變老」，勞動力供給面臨考驗。國發會最新人口推估顯示，15至64歲工作年齡人口將從今年1,576萬人，降至2075年的513萬人，50年間減少1,063萬人；且2037年起，45至64歲中高齡族群就將占工作年齡人口一半以上。

從人口結構觀察，今年15至64歲工作年齡人口占總人口67.9%，但到了2055年僅剩50.9%；到2075年，更只占總人口42.3%。同一時間，65歲以上老年人口占比則由今年20.9%一路攀升，2045年達37%、2065年突破五成，2075年進一步升至52.9%。

工作年齡人口內部也快速老化；今年45至64歲人口約729萬人，占工作年齡人口46.3%；2037年比例會正式突破五成，達到50.2%。

相較之下，25至44歲人口則由今年640萬人降至2075年的144萬人，15至24歲更從207萬人縮至57萬人，反映未來職場新血與青壯年骨幹都將快速減少。

另一端則是老人持續增加。65歲以上人口今年約486萬人，預估2050年會升至高峰771萬人，之後隨少子化世代遞補而回落；而且高齡人口本身也持續老化，85歲以上人口占老年人口比率將由今年10%，升至2075年的32.3%，已接近三分之一，長照與重度照護需求都將隨之升高。

扶養壓力也將快速升高，目前每一名65歲以上老人，約可由3.2名工作年齡人口共同負擔，到2045年降至1.6名、2065年將不足一人，剩0.9名，2075年更只剩0.8名；同期間，每100名工作年齡人口需扶養的幼年及老年人口，也將由今年47.2人，升至2075年136.6人。