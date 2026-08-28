台印度召開次長級經貿會議 簽署財政與金融科技兩項合作備忘錄

「第19屆台印度次長級經貿對話會議」19日在印度班加羅爾召開，台灣與印度簽署台印度財政合作」及「金融科技合作」兩項合作備忘錄（MoU），並見證「智慧財產權合作備忘錄」換文延長效期。雙方並同意由各工作小組落實本次會議共識，持續深化台印經貿及產業合作。

「第19屆台印度次長級經貿對話會議」由經濟部次長江文若與印度商工部次長Amardeep Singh Bhatia共同主持。江文若表示，在全球供應鏈重組及地緣政治變局下，印度積極推動「印度製造」（Make in India）及「數位印度」（Digital India）等政策，吸引全球企業布局。台灣在半導體、資通訊及製造業具備完整產業聚落，雙方產業具有互補優勢，可進一步深化產業供應鏈合作。

近年台商透過轉型升級、策略結盟等方式融入印度產業生態系，布局領域也從既有貿易與服務業務，逐步延伸至電動車、資料中心及工業自動化等製造領域，反映台印產業合作日益深化。

Bhatia則表示，印度政府近年積極推動政策改革及基礎建設，持續改善外商投資環境，期盼借重台印度雙方產業互補優勢，建立雙方產業鏈合作。渠並肯定台印度即將恢復直航，盼可增加雙方貿易及投資機會。

此外，江文若與Bhatia也共同出席由印度商工總會與全國工業總會舉辦的「2026台灣印度產業鏈結高峰論壇」，活動約有逾200位台印企業代表出席，聚焦智慧電子、綠色智慧科技及智慧車輛組件等產業供應鏈合作機會，雙方企業並簽署6項合作備忘錄，展現台印產業合作的具體成果。

經濟部指出，台印經貿關係持續成長，去年雙邊貿易額達125億美元，創歷史新高，年增18%；今年1至7月已達110億美元，較去年同期成長56%，其中積體電路（IC）占台灣出口印度比重達51%。投資方面，截至今年6月，台灣企業對印度累計投資17.37億美元，目前約有350家台商在印度布局，並創造21.4萬個就業機會。