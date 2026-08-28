產創條例完成修法 專家：有助留才與新創發展

立法院27日三讀修正通過產業創新條例部分條文，提高員工獎酬股票緩課額度上限，並放寬新創事業認定的設立年限。專家今天指出，修法有助於留住優秀人才，以及避免過去為符合租稅優惠門檻而倉促投資的窘境。

立法院會27日三讀修正通過產業創新條例部分條文，明定員工獎酬股票緩課金額上限提高到新台幣1000萬元，自116年1月1日起施行；另外，天使投資人租稅優惠的新創事業年限調整到未滿8年，提升政策覆蓋效果。

安侯建業聯合會計師事務所稅務部執業會計師黃彥賓表示，獎酬員工股份基礎給付適用緩課規定的修正，主要是考量台灣產業留住人才的需求，並預防優秀員工出走國外，因此參考與台灣產業型態較接近的國家作法予以調整，將有助台灣產業將優秀人才留在台灣。

另外，在投資新創事業門檻放寬方面，黃彥賓說明，主要是考量創業投資事業成立初期尚處於募資及投資評估階段，為使其能做出較佳的投資決策，並完成整體投資布局，因此予以放寬投資門檻，預期將可避免過去為符合租稅優惠門檻而倉促投資的窘境。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師劉紋廷說明，此次產創條例修正不僅助攻新創事業穩定發展，亦回應企業留才攬才的迫切需求。

劉紋廷建議，隨著相關適用條件及優惠範圍調整，企業及投資人應及早檢視現行投資架構、獎酬員工股份基礎給付制度及評估租稅優惠申請，以充分掌握修法帶來的效益。

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯提醒，此次員工獎酬股票緩課金額上限提高至1000萬的修正規定，將自116年1月1日起施行，因此，115年12月31日前員工取得發行公司的員工獎酬股票，仍只能適用緩課上限500萬的規定。

林巨峯說明，對於今年底前即將給予員工獎酬股票的發行公司，或許可再重新思考應如何調整股票的發放時程，讓員工可適用到緩課上限提高至1000萬的優惠。

安永聯合會計師事務所補充，此次修法延長新創事業公司租稅優惠適用年限，並放寬創投及天使投資人相關租稅優惠規定，可望提升新創企業於成長階段取得長期資金的機會。