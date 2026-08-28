經濟部攜手零售業強化防詐聯防 提高業者辨識力可協助攔截

經濟部商業發展署今（28）日舉辦「零售業反詐騙宣導暨實務交流座談會」，針對網路廣告源頭防詐、零售通路常見詐騙手法及惡意網域阻斷等議題進行交流，協助業者因應詐騙手法持續翻新，掌握防詐政策及實務作法，提升產業防詐能力。

「零售業反詐騙宣導暨實務交流座談會」邀集行政院打擊詐欺指揮中心、內政部警政署刑事警察局、台灣網路資訊中心（TWNIC）及零售業者、公協會代表參與。

商業發展署表示，零售業與民眾日常消費密切相關，隨著電子商務、社群行銷及網路交易日益普及，詐騙集團可能透過冒用商家名稱、品牌或社群帳號，搭配假促銷、仿冒網站及網路廣告等方式誘騙消費者，不僅影響消費者權益，也可能損害企業商譽。因此，除提升消費者識詐能力之外，強化業者辨識、通報及應變能力，也是防詐工作的重要環節。

商發署表示，本次座談會從源頭防制、識詐應變及聯防阻斷三個面向進行政策說明。行政院打擊詐欺指揮中心分享網路廣告平台源頭防詐及業者防詐責任，協助業者了解相關防詐機制及通報作法；內政部警政署刑事警察局則分享近期零售通路常見詐騙手法及實務案例，提升業者識詐及應變能力；TWNIC並介紹釣魚網站通報及惡意網域阻斷機制，說明從可疑網站發現、情資通報到惡意網域阻斷的聯防流程。

零售業身處消費第一線，商發署表示，除強化自身防詐措施外，還可透過即時辨識及通報可疑資訊，協助政府掌握詐騙情資，形成產業端發現、政府端分析及相關機制阻斷的防詐聯防網絡。透過政府與產業間的資訊交流及經驗分享，可進一步提升整體防詐效能。