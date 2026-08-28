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50年後人口少一半 國發會估2075年全台僅剩1,215萬人

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

台灣人口正持續加速萎縮。國發會最新人口推估顯示，台灣總人口將從今年2,319萬人一路下滑，2045年跌破2,000萬人大關，至2075年更只剩1,215萬人；換言之，短短50年間將減少1,104萬人，相當於近一半人口從台灣消失。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料，發布人口推估報告。依據28日最新發布「中華民國人口推估（2026年至2075年）」，台灣人口曾在2019年達2,360萬人高峰，之後逐步下滑，若以中推估顯示，2035年總人口先降至2,197萬人，2045年進一步降至1,998萬人，正式跌破2,000萬人；到了2075年，則僅1,215萬人。

人口快速縮水，最直接的源頭就是「生得愈來愈少」。國發會指出，今年新生兒人數低、中、高推估分別約9.2萬、9.4萬及9.7萬人；若以中推估觀察，到2075年出生數更只剩2.7萬人，不到今年的三成。反觀死亡人數將從今年19.9萬人增至2075年的30.5萬人，使人口自然增加由今年負10.5萬人，進一步擴大至負27.8萬人。

由於去年台灣總生育率降至0.695人，降幅比原先預期更為明顯；國發會因此下修長期總生育率假設，高、中、低情境下修至2075年的1.1人、0.8人及0.6人。

婚育結構同樣惡化，20至49歲女性有偶率已由2005年的55.3%，降至2025年的43.5%；更棘手的是，15至49歲育齡婦女人數今年約514萬人，2075年將只剩121萬人，占全體女性比率跌破兩成，降至18.6%。

國發會人力發展處處長謝佳宜表示，人口推估屬於情境模擬，主要依據過去生育趨勢設定高中低三種可能路徑，並同步納入政策作為；若未來透過更積極的支持措施，降低年輕世代進入婚姻與生育的障礙，仍有機會朝高推估情境發展。

為提升短期預測準確度，這次人口推估首度納入產檢件數及結婚對數等資料，謝佳宜說明，由於台灣婚生子女占比較高，婚姻狀況與生育具有密切關聯，其中產檢件數可協助掌握未來約十個月的出生變化，結婚對數與有偶率則有助觀察後續生育趨勢；而目前台灣有偶率及結婚對數持續下降，也使出生數下滑更加明顯。

台灣面臨的另一項結構性問題，是育齡婦女人口基數持續萎縮。謝佳宜解釋，韓國近兩年生育率出現回升，除了疫情後結婚潮外，1991年至1996年出生的較大人口世代陸續進入生育年齡，使潛在育齡婦女人數有所增加，加上政策推動，共同支撐生育率回升；台灣則沒有類似的人口區塊增加，育齡婦女人數呈現持續下降，使得即使政策鼓勵生育，可生育人口基數縮小仍是一項限制。

針對生育率持續走低原因，謝佳宜表示，很難歸因於單一因素，也無法判定哪一項因素比重最高，包括婚育型態改變、年輕世代對婚姻的看法、社會環境及經濟考量等都可能產生影響。人口政策重點也不只是補助婚育家庭，而是透過政府、企業及社會共同營造更友善的環境，減少進入婚姻及生育的障礙；政策並非賦予民眾婚育義務，而是希望增加有意願者做出婚育選擇的條件。

謝佳宜指出，行政院已成立「人口對策新戰略執行小組」，並於今年5月通過「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，從生育、養育到教育三階段提出18項對策，後續還將推出「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，減緩人口結構變遷衝擊。

國發會 人口 戶籍

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