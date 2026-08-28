資金外流？1-7月對外投資創新高 年增率飆2倍

經濟部統計今年1至7月，核准對外投資金額高達618.3億美元，創下歷年同期新高紀錄，年增率更高達2倍。經濟部表示，對外投資大幅成長，主要是因應全球供應鏈重組及地緣政治風險影響，台商透過對外投資調整海外布局。同期間，國外對台投資動能為139.2億美元。

經濟部今日發布當前經濟情勢概況及我國外銷訂單生產配置分析。統計指出，美中貿易紛爭引發供應鏈重組，政府於2019年推動台商回台投資方案，截至2026年8月止，累計回臺投資金額達1兆4978億元，根留台灣與中小企業投資方案投資金額也持續增加，帶動台商回台擴產，促進產業升級。

國外對台投資動能方面，2018年、2019年核准國外對台投資金額均突破100億美元，2020年至2021年受COVID-19疫情干擾，投資金額回落，所幸後來國際半導體設備、材料廠商與AI科技巨頭相繼加碼投資，今年1至7月達139.2億美元，為國內製造生產增添成長動能。

對外投資則反映台商的全球布局多元化，經濟部統計處指出，因應全球供應鏈重組及地緣政治風險，台商透過對外投資調整海外布局，今年1至7月對外投資金額618.3億美元，創歷年同期新高。

按地區觀察，2025年加勒比海英國屬地占54.4%居首，主要以金融保險業為主，因企業以海外控股公司配置資產，分散金融風險；其次分別為東協(14.0%)、美國(12.9%)及中國大陸(3.8%)，皆以製造業為主，其中中國大陸較2017年大幅下降40.6個百分點。

在台商投資回流的加持下，國內生產比率持續上升，且中國陸港的生產比率呈現相反走勢，反映的是國內生產取代在中國陸港的生產。

統計發現，企業全球布局調整，顯示在外銷訂單生產地的改變，隨政府回台投資政策的催化，2025年外銷訂單國內生產比率52.9%，創下調查以來新高，反之中國大陸及香港的生產比降至26.2%新低。

同時，受惠於新南向政策及地利之便，加上因應客戶在地化生產需求，訂單在東協及美洲生產比率分別升至11.3%及5.0%，皆創調查以來新高。