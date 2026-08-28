快訊

3公投審議結果剩廢除非核！鞭刑、交通罰鍰專用未通過 游盈隆揭原因

日職／林安可首打席敲大號3分砲 本季第7轟炸裂

昔「竹林車震」出軌毀形象！42歲前王牌主播退居幕後10年 凍齡近照引熱議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／高雄亞灣新創大南方秀30項技術 AI科技聚落成形產值近百億

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
大南方新創展在高雄展覽館登場，展區有不少吸睛AI新技術。記者郭韋綺／攝影
大南方新創展在高雄展覽館登場，展區有不少吸睛AI新技術。記者郭韋綺／攝影

新創有技術，卻未必撐得到量產上市，2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，署長邱求慧說，新創最怕技術做得出來，卻跨不過市場商業化「死亡之谷」，將結合大企業創投及研發補助，替新創找錢、找市場，讓技術不再只停在實驗室。

經濟部2024年推動亞灣2.0以來，投入約20億元政策資源，引進鴻海、和碩、友達、晉泰等25家ICT企業，設置研發、訓練據點，並串連80家在地供應鏈夥伴，促成逾80億元投資、創造99億元產值；另完成5座AI算力中心布局、培育近4000名科技人才，把企業、技術、算力及人才全部留在南台灣。

這次產發署首度籌設獨立主題館，一口氣集結27家廠商端出30項技術，橫跨數位生活、石化工安、智慧港灣、智慧製造及城市治理5大領域，堪稱亞灣2.0成果驗收。

其中，高雄醫學大學團隊衍生的睿谷科技，開發可注射、可吸收的磷酸鈣「骨水泥」，利用僅1毫米極細針頭，將人工骨材送進骨缺損處，在長庚、奇美、成大等醫療院所累積超過800例手術案例，預計明年提出美國FDA申請。

石化業也吹起AI風，威盛電子開發防爆型偵準系統，結合AI影像辨識、可見光及熱影像，全天候盯著火焰、煙霧等異常狀況，告警時間可從4分鐘壓縮至8秒內，已獲林園產業園區包括台達化、亞聚及台氯等8家石化廠採用。

邱球慧說，技術做出來只是第一關，新創從研發跨向市場，中間存在「死亡之谷」，不少團隊有技術，卻缺乏量產能力、不知道市場在哪裡，最後好點子胎死腹中。

為替新創找活路，產發署正鼓勵大型企業成立企業創投CVC，直接投資新創，借重大企業既有資源、市場及量產經驗；另加碼推出「創投加速創新創業計畫」，結合民間創投或CVC，若民間願意投資60%，政府原則上搭配40%研發補助，且「只出錢、不占股」，希望降低新創早期募資壓力。

目前政策工具已累計投資139家公司，帶動民間投資約172.5億元，邱求慧表示，未來還將把亞灣既有AI算力導向產業應用，鎖定產業模型、無人載具、機器人等Physical AI領域，讓亞灣不只有AI，更要讓AI走出研發中心進入工廠和產業。

他並提到，產業創新條例修法已三讀通過，新創事業適用年限延長至8年，讓業者有更充裕時間適用政府優惠及補助，從資金、企業資源到法規環境多管齊下，協助新創跨越轉型成長瓶頸。

經濟部產業發展署長邱求慧。記者郭韋綺／攝影
經濟部產業發展署長邱求慧。記者郭韋綺／攝影

2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，產發署籌設主題館集結27家廠商、端出30項技術。記者郭韋綺／攝影
2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，產發署籌設主題館集結27家廠商、端出30項技術。記者郭韋綺／攝影

產業發展署籌設獨立主題館，集結27家廠商、端出30項展件，也是全展場規模最大。記者郭韋綺／攝影
產業發展署籌設獨立主題館，集結27家廠商、端出30項展件，也是全展場規模最大。記者郭韋綺／攝影

高雄 科技 百億

延伸閱讀

「亞灣新創大南方」登場 陳其邁：全力完善新創企業資金籌措管道

經濟部產業技術司31項創新科技大南方登場 科技驅動中南部產業升級

中華電信5G加速器攜手AI新創 帶動南台灣百工百業轉型升級

產創條例完成修法 邱德成：新創事業得到更合理的研發跟成長周期

相關新聞

半導體通路商世平興業籌資逾10億美元、彰銀兆豐主辦聯貸 三地同步借

台灣半導體零組件通路商世平興業（WPI）正在籌組一筆規模超過10億美元的聯貸案，由彰化銀行與兆豐銀行共同主導，資金主要用於償還既有借款及充實營運資金。

自營作業者「勞退自提」 9月起可線上申辦

為了讓自營作業者自願提繳退休金更便利，勞保局將於2026年9月起推出「自營作業者線上申辦自願提繳退休金」功能，未來自營作業者只需透過勞保局e化服務即可線上申辦，快速又方便，提早打造穩固的退休財務防護網。

杜絕趙姬公司債監理漏洞 經濟部出手管了！今發布解釋令

針對近期趙姬投資及寄居蟹管顧公司濫發公司債引發爭議，經濟部今日表示，為強化非公開發行公司藉由多次私募公司債方式規避公司法應募人數35人上限之管理，將發布公司法第248條第3項解釋令，自今日起非公開發行公司就其各次私募尚未到期之公司債，應合併計算其應募人數，不得超過35人，同一應募人參與不同次私募者，則以1人計算。

50年後人口少一半 國發會估2075年全台僅剩1,215萬人

台灣人口正持續加速萎縮。國發會最新人口推估顯示，台灣總人口將從今年2,319萬人一路下滑，2045年跌破2,000萬人大關，至2075年更只剩1,215萬人；換言之，短短50年間將減少1,104萬人，相當於近一半人口從台灣消失。

資金外流？1-7月對外投資創新高 年增率飆2倍

經濟部統計今年1至7月，核准對外投資金額高達618.3億美元，創下歷年同期新高紀錄，年增率更高達2倍。經濟部表示，對外投資大幅成長，主要是因應全球供應鏈重組及地緣政治風險影響，台商透過對外投資調整海外布局。同期間，國外對台投資動能為139.2億美元。

影／高雄亞灣新創大南方秀30項技術 AI科技聚落成形產值近百億

新創有技術，卻未必撐得到量產上市，2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，署長邱求慧說，新創最怕技術做得出來，卻跨不過市場商業化「死亡之谷」，將結合大企業創投及研發補助，替新創找錢、找市場，讓技術不再只停在實驗室。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。