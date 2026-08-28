影／高雄亞灣新創大南方秀30項技術 AI科技聚落成形產值近百億

新創有技術，卻未必撐得到量產上市，2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，署長邱求慧說，新創最怕技術做得出來，卻跨不過市場商業化「死亡之谷」，將結合大企業創投及研發補助，替新創找錢、找市場，讓技術不再只停在實驗室。

經濟部2024年推動亞灣2.0以來，投入約20億元政策資源，引進鴻海、和碩、友達、晉泰等25家ICT企業，設置研發、訓練據點，並串連80家在地供應鏈夥伴，促成逾80億元投資、創造99億元產值；另完成5座AI算力中心布局、培育近4000名科技人才，把企業、技術、算力及人才全部留在南台灣。

這次產發署首度籌設獨立主題館，一口氣集結27家廠商端出30項技術，橫跨數位生活、石化工安、智慧港灣、智慧製造及城市治理5大領域，堪稱亞灣2.0成果驗收。

其中，高雄醫學大學團隊衍生的睿谷科技，開發可注射、可吸收的磷酸鈣「骨水泥」，利用僅1毫米極細針頭，將人工骨材送進骨缺損處，在長庚、奇美、成大等醫療院所累積超過800例手術案例，預計明年提出美國FDA申請。

石化業也吹起AI風，威盛電子開發防爆型偵準系統，結合AI影像辨識、可見光及熱影像，全天候盯著火焰、煙霧等異常狀況，告警時間可從4分鐘壓縮至8秒內，已獲林園產業園區包括台達化、亞聚及台氯等8家石化廠採用。

邱球慧說，技術做出來只是第一關，新創從研發跨向市場，中間存在「死亡之谷」，不少團隊有技術，卻缺乏量產能力、不知道市場在哪裡，最後好點子胎死腹中。

為替新創找活路，產發署正鼓勵大型企業成立企業創投CVC，直接投資新創，借重大企業既有資源、市場及量產經驗；另加碼推出「創投加速創新創業計畫」，結合民間創投或CVC，若民間願意投資60%，政府原則上搭配40%研發補助，且「只出錢、不占股」，希望降低新創早期募資壓力。

目前政策工具已累計投資139家公司，帶動民間投資約172.5億元，邱求慧表示，未來還將把亞灣既有AI算力導向產業應用，鎖定產業模型、無人載具、機器人等Physical AI領域，讓亞灣不只有AI，更要讓AI走出研發中心進入工廠和產業。

他並提到，產業創新條例修法已三讀通過，新創事業適用年限延長至8年，讓業者有更充裕時間適用政府優惠及補助，從資金、企業資源到法規環境多管齊下，協助新創跨越轉型成長瓶頸。

經濟部產業發展署長邱求慧。記者郭韋綺／攝影

2026亞灣新創大南方今在高雄展覽館登場，產發署籌設主題館集結27家廠商、端出30項技術。記者郭韋綺／攝影