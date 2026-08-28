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投資台灣再添6案 花仙子、好神拖製造商擴大布局

中央社／ 台北28日電
投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣。圖／AI生成
投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣。圖／AI生成

投資台灣事務所今天通過6家企業擴大投資台灣，其中，居家清潔用品大廠花仙子企業將投資約新台幣12.6億元，在桃園楊梅興建智慧倉儲基地；知名清潔用品品牌「好神拖」製造商帝凱國際實業也將投資6.7億元於桃園楊梅設新廠，強化台灣清潔用品產業競爭力與供應鏈韌性。

經濟部投資促進司今天透過新聞稿表示，這次通過3家適用「歡迎台商回台方案」的花仙子企業、帝凱國際實業及不具名大型電信資訊服務業者，1家適用「根留台灣方案」的英特盛科技，以及2家適用「中小企業方案」的台北港國際通運和善誠。

經濟部指出，花仙子企業主要從事清潔、除濕、芳香消臭及個人沐浴用品研發與銷售，旗下擁有「克潮靈」、「茶樹莊園」及「小蚊清」等品牌。隨跨境電商快速發展帶動倉儲需求增加，花仙子規劃在桃園市楊梅區投資約12.6億元興建智慧倉儲基地。

花仙子新基地將導入AI SOP知識庫及AI視覺判定系統，提升物流作業效率與管理精準度，並在倉儲屋頂建置太陽能發電設施及推動碳盤查，建構兼具智慧化、低碳化與高韌性的物流體系，以提升庫存調度能力、降低營運成本。

經濟部表示，帝凱國際實業則為「好神拖」製造商，因應全球供應鏈重組及未來營運布局，將投資約6.7億元在桃園楊梅興建新廠，建置射出、布盤、組裝及拖把架等生產線，作為未來生產及物流整合的核心基地。

帝凱新廠將導入AI異常偵測、生產數據分析及智慧物流調度系統，即時掌握設備狀態、預警異常並優化生產排程，同時利用AI提供物流派車建議，提升出貨效率與供應鏈管理能力；廠區也規劃設置太陽能發電設施，推動碳盤查及節能減碳。

根留台灣方面，經濟部表示，國際觸控及顯示器模組業成集團旗下的英特盛科技，將投資約32億元升級中科后里廠，布局高階光通訊封裝與精密光學製程，導入先進封裝、自動光學檢測及AI、大數據分析技術，拓展高階光電半導體封裝測試領域，滿足AI算力中心對高速資料交換的需求。

中小企業方面，台北港國際通運將投資約3.8億元，在台北港南碼頭建置智慧物流分揀中心，導入高速自動分揀設備、AI影像辨識及智慧物流控制系統，預計新增75個本國就業機會。

善誠則將投資約2.5億元擴建台南六甲既有廠房，提升醫療耗材洗滌及配送服務量能，並導入RFID無人化制服管理系統及AI分析技術，新增38個本國就業機會。

經濟部統計，截至目前，「投資台灣三大方案」已吸引1811家企業投資約2兆7713億元，預估創造16萬8871個本國就業機會。

其中，「歡迎台商回台投資行動方案」已有363家企業投資約1兆5030億元，帶來9萬5879個就業機會；「根留台灣企業加速投資行動方案」有234家企業投資約6446億元，創造3萬430個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」則吸引1214家企業投資約6237億元，可新增4萬2562個就業機會，目前另有17家企業排隊待審。

布局 投資 供應鏈

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