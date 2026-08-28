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「亞灣新創大南方」登場 陳其邁：全力完善新創企業資金籌措管道

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
「2026 Meet Greater South 亞灣新創大南方」28日、29日一連兩天在高雄展覽館北館盛大登場。高雄市府／提供
「2026 Meet Greater South 亞灣新創大南方」28日、29日一連兩天在高雄展覽館北館盛大登場。高雄市府／提供

南台灣最具指標性的新創產業盛會「2026 Meet Greater South 亞灣新創大南方」28日、29日一連兩天在高雄展覽館北館盛大登場。高雄市長陳其邁表示，將全力完善資金籌措管道，歡迎全球智慧服務與新創業者首選高雄、共創雙贏。

市長陳其邁致詞感謝經濟部的支持，讓高雄從亞灣1.0升級到2.0，並持續投入補助資源超過170億元，吸引許多新創公司及包括和碩（4938）、信驊（5274）、鴻海（2317）等系統整合商陸續進駐亞灣區，打造高雄成為整體AI應用服務完整的生態系。

陳其邁表示，六年來市府與《數位時代》合作，持續打造新創交流平台，讓更多新創團隊看見高雄的需求與市場，也協助高雄企業提升競爭力。陳其邁表示，新創企業的價值，就是協助城市與企業解決痛點，提供解方。他以6年前剛到高雄時曾面對「大港開唱」及大型演唱會交通疏散的考驗為例指出，市府透過與中華電信（2412）等團隊跨界合作，運用AI大數據精準掌握人潮數據與族群輪廓，成功為高雄帶來一年高達180億元的演唱會經濟產值，並擠進全球前十名的演唱會之都，備受矚目。

談及新創生態系，陳其邁分享今年4月赴美國矽谷參加GTC大會的觀察指出，矽谷之所以能形成完整的新創生態系，關鍵在於擁有大企業、市場、人才及充沛資金。因此，高雄推動亞洲資產管理中心，就是希望建構更完整、更強韌的金融支持體系，持續強化資金籌措管道，讓新創及智慧服務企業在高雄有更好的發展機會。

「悲觀的人看到挑戰，樂觀的人看到市場。」陳其邁表示，未來AI與智慧應用將深入食、衣、住、行等生活各面向，城市治理及產業發展也將全面進入智慧化的新階段。陳其邁表示，AI發展速度非常快，市府也已將AI導入日常市政運作，從每日晨會開始，輿情分析、風險研判、議會備詢，到治水工程及城市治理等，都能運用AI協助處理，讓市政決策與行政效率進一步提升。高雄正站在產業轉型與智慧城市發展的新起點，歡迎新創及智慧應用服務企業到高雄投資布局。

經濟部長龔明鑫表示，六年來看到高雄巨大的轉變，不僅看到台積電（2330），還包括系統整合廠商、碳交易市場、亞洲資產管理中心也都來到高雄。這座城市已從過去重化工業，成功轉型成為未來的新興科技產業的都市，是非常了不起的轉型。

主辦單位數位時代表示，今年活動共匯聚了超過 250 家參展商，並吸引來自美國、日本、新加坡等超過 10 個國家、共計 30 支海外團隊跨海參與，偕同 15 家政府與企業生態系夥伴，以多元技術與跨域整合力對焦南台灣企業的升級痛點。會場規劃「智慧製造與產線升級」、「數位管理與企業效率」、「淨零碳排與綠能永續」、「醫療健康與高齡照護」、「未來零售與餐飲科技」及「品牌轉型與跨境行銷」等六大關鍵解方展區，並同步舉辦「展商解方發表會」，號召超過50組參展單位透過限時短講，分享技術如何轉化為落地導入案例。

陳其邁 新創企業 和碩

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