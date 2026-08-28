台灣與印度財政合作升級！MOU今生效 合作一次擴大至6大領域

台灣與印度財政合作再升級，合作範圍將從原本的所得稅、關稅，進一步擴大至國庫、賦稅、關務、國有財產、促參及國際財金合作等領域。財政部表示，台印度財政合作備忘錄（MOU）28日在印度邦加羅爾完成簽署並正式生效，未來雙方將建立制度化、常態化的交流機制，透過雙邊會議、研討會、訓練課程及相互提供諮詢等方式，加深財政領域合作。

財政部表示，為強化台灣與印度在財政領域的交流，台印度財政合作MOU於8月28日在印度邦加羅爾（Bengaluru），由駐印度台北經濟文化中心代表陳牧民及印度－台北協會會長德寧瀚（Mr. Ninad S. Deshpande）完成簽署。

其實，台灣與印度在財稅領域已有多年合作基礎。雙方早在2011年7月12日，就同時簽署避免所得稅雙重課稅協定及關務互助協定，針對所得稅及關稅建立長期合作關係。

此次簽署財政合作MOU後，雙方合作範圍將進一步擴大，不再僅限於所得稅及關稅，而是涵蓋國庫、賦稅、關務、國有財產、促進民間參與公共建設，以及國際財金合作等多項財政領域。

至於未來如何進行合作，財政部指出，台印雙方將透過舉辦雙邊會議、研討會、參與訓練課程，以及相互提供諮詢等方式，進一步分享專業經驗。

財政部表示，這項MOU自8月28日簽署當天起正式生效，透過建立制度化的財政交流機制，有助於雙方未來持續深化財政領域交流與合作。