聽新聞
0:00 / 0:00
8億建防災微電網 能源署：已選出20處優先推動場域
經濟部能源署長吳志偉今天表示，去年丹娜絲風災特別預算編列新台幣8億元建置防災微電網及移動式電源，目前已於嘉義、台南、屏東等地遴選20處，作為2026年度優先推動場域。
中油今天舉辦2026台灣新能源發展論壇，吳志偉發表專題演講提到，去年7月丹娜絲颱風襲台，之後丹娜絲風災特別預算編列8億元，於災區範圍共12個縣市，建置防災微電網及移動式電源，目前已於嘉義、台南、屏東等地遴選20處，作為2026年度優先推動場域，由太陽光電結合儲能系統及柴油發電機，打造防災微電網。
此外，經濟部推動能源韌性，補助設置定置型燃料電池，每kW補助7萬元。吳志偉介紹，定置型燃料電池主要使用甲醇或天然氣，具備發電效益高、穩定電力、占地面積較小等優勢。截至今年7月，包含建置中的部分全台總計有51處，總設置量為8366.5瓩（kW），以北部地區的案場數最多。
中油董事長方振仁致詞時表示，台灣中油成立80年始終秉持供應國內能源、扶持國內產業發展精神，台灣經濟成長蓬勃發展，中油提供不可磨滅的貢獻。以今年2月中東危機為例，中油在波斯灣內30%的能源無法送出去，依然不計成本，穩定供應國內各項能源，未來也會持續扮演這樣的角色。
方振仁提到，面對未來淨零轉型、能源安全及提升產業競爭力等改變，中油正思考國內能源供應如何調整與深化。能源轉型不只是能源供應問題，更牽涉政策、技術、投資及產業結構等層面，盼論壇能結合產官學研各界交流，共同思考台灣能源走向，走得更穩、更長遠。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。