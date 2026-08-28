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8億建防災微電網 能源署：已選出20處優先推動場域

中央社／ 台北28日電

經濟部能源署長吳志偉今天表示，去年丹娜絲風災特別預算編列新台幣8億元建置防災微電網及移動式電源，目前已於嘉義、台南、屏東等地遴選20處，作為2026年度優先推動場域。

中油今天舉辦2026台灣新能源發展論壇，吳志偉發表專題演講提到，去年7月丹娜絲颱風襲台，之後丹娜絲風災特別預算編列8億元，於災區範圍共12個縣市，建置防災微電網及移動式電源，目前已於嘉義、台南、屏東等地遴選20處，作為2026年度優先推動場域，由太陽光電結合儲能系統及柴油發電機，打造防災微電網。

此外，經濟部推動能源韌性，補助設置定置型燃料電池，每kW補助7萬元。吳志偉介紹，定置型燃料電池主要使用甲醇或天然氣，具備發電效益高、穩定電力、占地面積較小等優勢。截至今年7月，包含建置中的部分全台總計有51處，總設置量為8366.5瓩（kW），以北部地區的案場數最多。

中油董事長方振仁致詞時表示，台灣中油成立80年始終秉持供應國內能源、扶持國內產業發展精神，台灣經濟成長蓬勃發展，中油提供不可磨滅的貢獻。以今年2月中東危機為例，中油在波斯灣內30%的能源無法送出去，依然不計成本，穩定供應國內各項能源，未來也會持續扮演這樣的角色。

方振仁提到，面對未來淨零轉型、能源安全及提升產業競爭力等改變，中油正思考國內能源供應如何調整與深化。能源轉型不只是能源供應問題，更牽涉政策、技術、投資及產業結構等層面，盼論壇能結合產官學研各界交流，共同思考台灣能源走向，走得更穩、更長遠。

能源 丹娜絲 丹娜絲颱風

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