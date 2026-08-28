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國發會最新人口推估出爐 20年後我國總人口預計跌破2,000萬人

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國發會28日發布最新2026年至2075年人口推估結果。結果顯示，我國總人口預計在2045年跌破2,000萬人，來到1,998萬人，且預計到2065年，65歲以上老年人口占比將達到50.4%。

國發會每兩年依據最新戶籍人口資料，更新出生、死亡及遷徙等人口變動要素等假設情境。為使推估結果更貼近實際發展，國發會表示，本次除依據最新人口統計資料重新檢視長期生育率假設外，更首度納入產檢件數及結婚對數等指標，以強化短期出生數推估，提升人口推估的即時性與參考價值。

國發會引用內政部最新統計指出，我國總生育率於去年降至0.695人，降幅較原先預期顯著；與此同時，我國20-49歲女性人口自2005年達高峰後開始減少，20-49歲有偶率亦逐年下降，使整體生育人口基數持續縮減。

國發會表示，考量去年生育水準變化與國外生育率變動趨勢，本次推估適度下修長期總生育率假設：高、中及低情境由前次假設2070年達1.3人、1.0人及0.8人，微調為2075年達1.1人、0.8人及0.6人。

國發會指出，面對未來高齡化與人口縮減趨勢加劇的挑戰，行政團隊已成立「人口對策新戰略執行小組」，並於今年5月推出「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」，涵蓋安心生養、強化托育、教育加碼、友善職場以及居住減壓等計18項措施。未來亦將陸續規劃提出「銀髮世代篇」、「全齡育才篇」及「全球攬才篇」，結合各部會力量，共同推動各項創新政策，以系統性減緩並適應人口結構變遷的衝擊。

國發會 人口 新人

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