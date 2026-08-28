自營作業者「勞退自提」 9月起可線上申辦

為了讓自營作業者自願提繳退休金更便利，勞保局將於2026年9月起推出「自營作業者線上申辦自願提繳退休金」功能，未來自營作業者只需透過勞保局e化服務即可線上申辦，快速又方便，提早打造穩固的退休財務防護網。

勞動部提到，隨著斜槓自由職業者、獨立經營事業者、自營攤販等工作形態日趨多元，越來越多自營作業者意識到退休金應提早規劃。

為提升國人退休經濟安全，勞動部積極推動勞工自願提繳退休金，截至2026年6月底，個人自願提繳人數已超過154萬人，顯示自願提繳退休金，已成為勞工規劃退休經濟來源的重要選擇。

考量自營作業者雖然沒有雇主幫忙提繳退休金，但為保障其退休生活，勞工退休金條例已於2014年起開放是類人員可自願提繳，初期提繳人數僅有320人，迄2026年6月底，已成長至3萬3,774人，顯見需求日益殷切。

勞動部提到，過去自營作業者申辦自提，需填寫紙本郵寄或親自臨櫃辦理，較為不便。待下周，線上申辦服務上線後，自營作業者可透過多元認證方式登入勞保局e化服務系統，24小時隨時方便申辦自提。

此外，填報的資料由系統自動檢核把關，避免漏填而需再補正，且受理結果會以電子郵件即時通知，讓自營作業者可以儘速接續向金融機構辦理自提退休金轉帳代繳，且轉帳代繳亦可透過網路銀行辦理，全程零紙本、免奔波。

勞動部強調，自願提繳退休金可儲蓄提繳本金，亦可增加收益，鼓勵自營作業者多善用這項數位便民服務為自己即早申辦自提，經「時間複利」的效果，越早開始提繳，退休金專戶累積的金額就越豐碩，為未來的自己準備一份最安心的退休保障。