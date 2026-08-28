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半導體通路商世平興業籌資逾10億美元、彰銀兆豐主辦聯貸 三地同步借

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
半導體零組件通路商世平興業籌組逾10億美元聯貸案，由彰銀、兆豐共同主辦。圖為世平興業大樓。報系資料照
半導體零組件通路商世平興業籌組逾10億美元聯貸案，由彰銀、兆豐共同主辦。圖為世平興業大樓。報系資料照

台灣半導體零組件通路商世平興業（WPI）正在籌組一筆規模超過10億美元的聯貸案，由彰化銀行與兆豐銀行共同主導，資金主要用於償還既有借款及充實營運資金。

彭博資訊引述知情人士報導，這筆聯貸分成三部分。第一部分是世平興業取得新台幣185億元循環額度，約6億美元；第二部分是WPI International Hong Kong取得3.2億美元循環額度；第三部分則是WPI Technology取得2億美元循環額度。

貸款期限為三年，可以選擇展延兩年或三年。世平興業會為這筆聯貸提供支持函。

利率方面，台幣借款為台北金融業拆款定盤利率（TAIBOR）加碼51個基點，稅前利率最低1.7%；第一和第二部分的美元借款為台北金融市場美元拆借參考利率（TAIFX）加碼69個基點；第三部分則依貸款期限，以擔保隔夜融資利率（SOFR）為基準，加碼100至130個基點。

這筆聯貸也導入ESG機制，如果符合特定ESG條件，利率加碼幅度可降低0.5或1個基點。此外，銀行若在9月18日前承諾參貸，可獲0.5個基點早鳥優惠，最終截止日為9月24日。

兆豐 彰銀 兆豐銀行

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