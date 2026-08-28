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一招免受債務波及！勞動部：善用「勞退專戶」守住個人老本

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞動部提醒，善用勞退專戶，提供安心守護。圖／勞動部提供
勞動部提醒，善用勞退專戶，提供安心守護。圖／勞動部提供

勞動部特別提醒，個人工作所累積的勞工退休金（勞退新制），依法受勞工退休金條例之保障，勞工請領時只要善用「開立不受扣押專戶」機制，就能確保退休金免於強制執行與債務扣押，保障晚年經濟生活。

近期幾起帳戶遭強制執行案件，引發社會討論，也讓勞工朋友關注「如何確保自己辛苦累積的退休金領取權益」。

勞動部表示，勞工請領的退休金若直接匯入一般金融機構帳戶，一旦個人面臨債務問題，存款帳戶便可能面臨強制執行。

為了確保勞工退休金能真正保障勞工退休生活，避免勞工遭遇家庭變故、債務糾紛或法律訴訟而喪失老年生活保障，勞工退休金條例明定，勞工請領退休金之權利，不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

而當勞工即將請領勞工退休金時，若有債務疑慮或執行壓力，可先向勞工保險局申請出具證明文件，再持證明文件至指定金融機構（土地銀行、郵局）開立「專戶」，該專戶專供存入退休金，且依法不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的，有效保障勞工朋友退休金請領權益。

勞動部呼籲，無論面對財務爭議或外在債務壓力，勞工可以善用法令規定，確保退休基本生活保障。如有勞退新制退休金不受扣押專戶開立之相關疑問，可逕洽勞動部勞工保險局。

債務 勞退 勞動部

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