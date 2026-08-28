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經濟部產業技術司31項創新科技大南方登場 科技驅動中南部產業升級

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
經濟部產業技術司28日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。記者吳秉鍇／攝影
經濟部產業技術司28日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。記者吳秉鍇／攝影

經濟部產業技術司28日於「2026 Meet Greater South亞灣新創大南方」，以「Meet Your Best Solution：連結在地企業和科技解方」為主題，攜手工研院、金屬中心、資策會、食品所等研發法人及新創團隊展出31項創新科技。

產業技術司表示，今年專館聚焦兩大特色，一是呼應「AI百工百業」，讓人工智慧從科技製造延伸至建築營造、水質監測及食品等多元場域；二是以先進製程與創新技術推動中南部產業升級，提升生產效率及產品品質。多項成果已技轉廠商，協助先進光電、立翔機電、上銀科技、全球傳動等廠商取得國際大廠訂單，展現科技研發鏈結產業需求，協助企業拓展國際市場的實質效益。

經濟部產業技術司司長郭肇中表示，經濟部積極擴充法人在南部的研發能量，包括成立「智慧機器人創新與應用研發中心」、整合無人機研發、製造及測試驗證資源，以及深化半導體布局，逐步完善南部產業創新研發體系，並透過南臺灣重要的新創與產業盛會「亞灣新創大南方」，展現產業技術司支持的研發成果，擴大研發法人與產業之間的交流合作。

今年產業技術司專館展出的技術，聚焦「AI百工百業」及「產業升級」兩大特色，針對產業所面臨的製程、品質與缺工痛點，提出科技解方，期待透過展會推動更多創新成果落地應用，為中南部產業升級注入新動能。

產業技術司指出，呼應政府AI百工百業政策，產業技術司專館展出多項AI應用，展現人工智慧走進產業第一線的成果。例如，AI優化筆電鏡頭成像，鏡頭更薄，影像依然清晰，由工研院開發的「超薄化視覺感測應用之超穎結構晶片技術」解決傳統鏡頭採多片鏡片組成厚重的痛點，以半導體製程製作超穎透鏡，在鏡片上製作大量奈米級的柱狀結構，精準調控光線方向，達到「一片抵多片」的效果，讓鏡頭厚度從原本的2.3到3毫米，縮減到只有1.3毫米，大約只有兩張信用卡的厚度，並結合AI改善清晰度。

目前已與全球筆電鏡頭龍頭廠商先進光電合作，將技術導入筆電臉部辨識登入模組，應用於美國筆電大廠產品；未來更可進一步布局可見光、熱紅外線等產品應用。

AI也能用於水質監測，助攻「蜆」成為服務超過200萬人的水質守門員。產業技術司支持資策會開發的「生物水質感測數位雙生技術」，克服傳統水質感測需要安裝多種感測器的昂貴成本，以狀態相對穩定的「蜆」作為活體水質感測器，蒐集1萬筆蜆殼開合對應水質變化的資料，可檢測超過一百種汙染物，運用AI判讀蜆的微小動作、開合反應及群體異常，能及早發現水質變化，僅需十顆蜆，就可以監測一個淨水場的供水水質。

目前已應用於板新淨水廠、三峽河抽水站及壽豐淨水廠，服務供水人口超過200萬人，並已技轉儀展科技，進一步延伸至半導體、印刷電路板及精密加工等高科技製造業的關鍵製程水質監測。

AI逐步導入建築營造，則成為建商與建築師的工作助手。本次展出前瞻技術事業化生態系推升計畫（TREE計畫）支持的新創團隊「築智科技」所開發的「營造業 AI 垂直整合：設計 / 估價 / 製圖 / 施工」，打造建築營造業專屬的AI 代理人，可協助建商與建築師進行建築量體生成及開發可行性評估，建立3D模型，並估算工程數據與成本，目前已導入固越建築材料科技提升製圖效率；並導入禾登豐精密科技，快速估算建材用量與報價。AI也延伸至食品與農產領域，化身「茶品開發大師」與「水果品管員」，現場展出AI輔助茶香提取製程及茶香氣回添茶飲，與挑選水果的創新應用。

本次展覽也聚焦在地產業升級。中南部具備完整的金屬加工、汽車零組件、工具機及精密機械聚落，關鍵零件品質直接影響產品良率、使用壽命與國際接單能力。金屬零件成形後，通常須經熱處理，以提升硬度與耐磨性；傳統製程多採油淬方式快速冷卻，但易因冷卻速率不均，使零件變形、裂紋及品質不一。

產業技術司表示，金屬中心展出的「高壓氣淬設備暨真空熱處理技術」，改以高壓氣體進行冷卻，並可依不同零件需求調整氣體壓力與冷卻速率，提升薄型齒輪及高精密零組件的製程穩定性與品質。該技術授權立翔機電應用於車用高階減速機蝸桿製程，並促成取得德國大廠訂單；同時也拓展至機械手臂關鍵零組件，攜手上銀科技、全球傳動等國內指標廠商，導入國際工業自動化大廠供應鏈。金屬中心更進一步與法國熱處理設備商ECM合作成立亞太真空熱處理研發中心，結合法國業者的經驗與金屬中心的研發能量，提供國內業者進行設備與製程驗證，推動臺灣精密製造及零組件產業朝高值化發展。

經濟部 科技 百工百業

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