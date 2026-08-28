產創條例完成修法 邱德成：新創事業得到更合理的研發跟成長周期

立法院今日完成「產業創新條例」修正案三讀，對於新創認定由五年放寬至八年，創投公會理事長邱德成認為，本次修法最大突破，讓深科技新創獲得更完整的成長時間是最為重要的意義，尤其這不只是把年限延長三年，更代表制度開始正視不同產業的研發週期與成長速度。

邱德成即將在9月10日完成兩屆、六年的創投公會理事長任期。他表示，繼去年完成部分條文修正後，今年再將新創事業認定由五年放寬至八年，對他而言，是任期結束前一份很有意義的「畢業禮物」。

邱德成認為，本次修法最重要的成果，是第23條之1及第23條之2同步將新創事業設立年限由未滿五年放寬至未滿八年，使制度更貼近創新企業實際的研發與成長周期。

邱德成指出，半導體、生技、人工智慧、國防科技及其他深科技產業，從技術研發、產品驗證、法規認證到市場導入，往往需要較長時間。許多企業成立五年時仍處於技術開發或產品驗證階段，甚至正準備跨越商業化門檻，若此時即失去新創資格與政策支持，將不利於創新成果進入市場。

「新創企業最需要資金的時候，不一定只在成立初期。第五年至第八年往往是擴大市場、建立量產能力及走向國際的關鍵階段。」過去的時間不夠，往往在期限之前，業者就已經喪失了新創的資格，功虧一簣，無法走完最後一哩路。邱德成說，放寬設立年限可讓更多具有創新能力與成長潛力的企業繼續獲得政策工具及創投資金支持，也有助於填補技術研發到商業化之間的資金缺口。

此次產創條例的修正，有三大修法重點，包括：1、新創事業認定放寬：第23條之1及第23條之2均由設立未滿五年調整為未滿八年，擴大政策支持範圍。2、投資比例與門檻更貼近實務：第三年至第六年度依序調整為投資新創占實收出資額10%、20%、30%及40%，並搭配實收出資額門檻，降低基金為符合租稅優惠而倉促投資的壓力。3、海外控股架構認定放寬：外國公司直接或間接控制的子公司均可納入認定，回應新創跨國布局及海外控股架構的實際情況。

邱德成認為，這次的修法完成之後，可以讓制度跟上創投的投資節奏，因為創投基金從募資、尋找標的、投資評估到完成整體布局，需要一定時間，也必須兼顧市場案源、投資風險及資金配置，對此，他分析指出，過去分年度投資新創的比例門檻較高，可能使基金為符合租稅優惠而提前投資，也讓部分確實投入新創、但投資期較長的基金難以適用優惠。此次調整可讓業者更審慎地進行投資決策，並帶動更多民間資金投入新創。

邱德成強調，這次修法是一項重要進步，但還不是終點。未來仍將持續與公會及業界夥伴共同努力，推動更合理的租稅與投資制度，讓更多民間資金願意投入新創，協助台灣建立更具國際競爭力的創新創業環境。