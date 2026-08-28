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台印產業合作升溫 再簽6項MOU、估創造10億元商機

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
2026(第十屆)臺印度產業鏈結高峰論壇貴賓與MOU簽署代表合影。經濟部／提供
2026(第十屆)臺印度產業鏈結高峰論壇貴賓與MOU簽署代表合影。經濟部／提供

台印經貿往來持續升溫。經濟部產業發展署28日表示，第十屆「台灣印度產業鏈結高峰論壇」27日在印度班加羅爾登場，台印雙方再簽署六項產業合作備忘錄（MOU），涵蓋安防監控、數位影音及網路、資源循環等領域，預計未來推動超過十億元以上商機。

今年論壇由產發署攜手全國工業總會舉辦，吸引超過200位產官學界代表參與。經濟部政務次長江文若表示，台印雙邊貿易近年快速成長，2025年貿易總額達125.16億美元，較2024年成長約18%；今年1至7月又較去年同期大增56%，續寫歷史新高。

江文若指出，過去九屆論壇已促成34項合作備忘錄，累計帶動約17.2億元投資與商機，高峰論壇已成為推動台印產業合作的重要平台。台灣與印度產業具有高度互補性，雙方將攜手建立更具韌性的供應鏈，來因應全球產業的快速變化。

本屆論壇台印雙方產業合作備忘錄，涵蓋電子供應鏈、智慧綠色科技等領域。其中，昇頻與QCS Technology深化合作，拓展印度監控與安防市場；優勝奈米科技則與Techazar E-cyclers合作，透過技術移轉，將台灣電子零組件回收再製技術導入印度。

另外，禾麟數碼與Green Source建立商務合作，推動台灣影像、音效及網路解決方案進入印度；台灣資源循環產業推動協會（RCBA）也與Indian Plastics Institute（IPI）建立合作平台，推動資源循環領域交流、人才培育及合作。

燿釷鋰可生與The Recycling Company（Threco）合作推動印度電子廢棄物及鋰電池回收示範工廠建置；泰創工程則與Shakti Plastic Industries針對太陽能EPC、BIPV建立材料回收、供應鏈與技術交流合作平台。

產發署強調，本次論壇成功推動電子供應鏈、綠色科技及智慧電動車零組件領域的合作，未來將持續透過台印產業合作既有平台及交流管道，推動雙方產業對接與合作，並鼓勵台灣企業掌握印度市場發展契機，深化在電子供應鏈、綠色科技及循環經濟等領域的合作，持續拓展台印產業合作深度與廣度，共同打造更具韌性及多元的產業供應鏈。

印度 經濟部 雙邊貿易 台灣 MOU

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