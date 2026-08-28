防堵兆基發債漏洞 經濟部今日祭新規

包租代管龍頭兆基屋管捲入公司債相關財務糾紛，讓經濟部商業發展署28日宣布祭出新規，未來非公開發行公司各次私募、尚未到期的公司債，應募人數必須合併計算，合計不得超過35人，堵住企業以多次發債方式變相向大眾募資的空間。

依《公司法》第248條第3項規定，非公開發行公司私募公司債，除金融機構應募者外，私募人數不得超過35人。商業署今（28）日發布《公司法》第248條第3項解釋令，明定非公開發行公司各次私募尚未到期的公司債，要合併計算應募人數，且不得超過35人，同一投資人若參與不同次私募，則僅計為一人。

如果公司過去已發行多檔私募公司債，且且私募人數已超過35人，在各檔公司債未到期前，不得再辦理新的私募公司債。

商業署說明，私募制度原本就是針對「特定對象」募集資金，與向不特定大眾公開募集有價證券有所區隔。不過，若企業透過分次私募，每次應募人數都控制在35人以下，累計卻觸及更多投資人，就可能形成實質上向不特定人公開募集的效果。因此本解釋令針對非公開發行公司多次私募公司債的應募人數計算，給予更明確的標準，以督促企業遵循法令避免觸法。

商業署強調，《公司法》開放非公開發行公司私募公司債，是為提供企業多元籌資管道，但若公司債實際上是向非特定人公開招募，就應依《證券交易法》第22條第1項及相關規定，向證券主管機關申報生效。若未經申報生效，卻向非特定人公開招募公司債，則可能涉及《證券交易法》第174條第2項第3款規定的刑事責任。

除了收緊私募人數認定標準，商業署也表示，後續將與金管會聯手，強化非公開發行公司私募公司債的資訊公開，未來也將持續透過跨機關監理合作及強化發行人財務狀況、籌資用途等資訊揭露，降低企業籌資衍生風險，維護投資人權益。