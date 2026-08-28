員工獎酬股票緩課翻倍至千萬 資誠籲企業留意發放時點

立法院27日三讀通過《產業創新條例》部分條文修正案，放寬企業留才、新創及創投三大租稅優惠。資誠表示，此次修法包括員工獎酬股票緩課上限從每年500萬元提高一倍至1,000萬元、新創事業設立年限從未滿5年延長至未滿8年，以及降低有限合夥創投適用穿透課稅的投資門檻；其中，員工獎酬股票新制要到2027年1月1日才上路，今年底前取得股票仍適用500萬元上限。

此次修法共有三大重點。資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯表示，首先，是員工獎酬股票緩課額度提高，修法後，符合條件的員工取得獎酬股票，以取得時的市價計算，全年合計在1,000萬元額度內，可適用緩課機制，相較修法前500萬元上限直接增加一倍。

林巨峯表示，提高緩課額度，可以降低員工取得股票時立即面臨大額稅負的壓力，也讓企業更有空間運用股權獎酬留才，強化吸引及留任核心人才的能力。

不過，新制並非今年就能適用。林巨峯提醒，員工獎酬股票緩課上限提高至1,000萬元的規定，要到2027年1月1日才正式上路。換句話說，員工如果是在2026年12月31日前取得公司發放的獎酬股票，仍只能適用每年500萬元的緩課上限。

因此，對於原本計畫今年底前發放員工獎酬股票的企業，林巨峯認為，可以重新思考股票發放時程，評估是否進行調整，讓員工有機會適用2027年上路、緩課額度提高至1,000萬元的新制。

第二項修法重點則是放寬有限合夥創投適用穿透課稅的門檻。考量創投成立初期通常仍處於尋找及評估投資標的階段，此次修法降低創投逐年累計投資新創事業的比率要求，讓創投有更合理的時間尋找及評估投資案件。

依修法內容，有限合夥創投第3年累計投資新創事業金額，只要達實收出資額10%；第4年提高至20%；第5年達30%；第6年則須達40%。至於當年度實收出資總額門檻，第3年須達5,000萬元、第4年達1億元，第5年及第6年則須達1.5億元。相較原本規定，整體投資比率門檻明顯放寬，有助提高創投業者投資布局的彈性。

第三項則是放寬「新創事業」的設立年限認定。現行規定原則上以設立未滿5年的企業為適用對象，修法後將延長至設立未滿8年的企業。

這項調整將影響天使投資人投資新創事業適用投資抵減，以及有限合夥創投適用穿透課稅等租稅優惠。林巨峯表示，此次修法主要是與經濟部2022年修正發布的《具創新能力之新創事業認定原則》接軌，該原則已將新創事業認定標準調整為設立未滿8年的事業，這次修法後，可讓租稅優惠的適用條件與新創事業認定標準更加一致。